Si usas la marca de El Buen Fin sin estar registrado puedes ser acreedor a una sanción bastante jugosa. El Buen Fin 2021 ya inició y terminará el 16 de noviembre. Para poder usar la marca de este e...

Si usas la marca de El Buen Fin sin estar registrado puedes ser acreedor a una sanción bastante jugosa. El Buen Fin 2021 ya inició y terminará el 16 de noviembre. Para poder usar la marca de este evento, los negocios se deben registrarse como participantes en el sitio oficial www.elbuenfin.org. Al registrarse, los negocios pueden usar la marca de El Buen Fin e informar sobre sus ofertas o promociones, para que los consumidores puedan identificarlos. Sin embargo, hay negocios que utilizan la marca de El Buen Fin sin estar registrados, y pueden ser acreedores a una multa.

¿Qué sucede si se usa la marca de El Buen Fin sin registrarse?

De acuerdo con el sitio oficial de El Buen Fin, en caso de que un negocio haga uso de la marca sin haber realizado el registro, además del retiro del uso de la marca, será acreedor a una sanción, dependiendo de la infracción cometida. Lo anterior se debe a que se considera como publicidad engañosa aquella hecha por empresas que sin estar registradas en El Buen Fin se hacen pasar como inscritas, o bien, realizan anuncios que confunden al público, haciéndolo suponer que tienen registro. El uso de la marca y el logotipo El Buen Fin no deben ser modificados de ninguna manera, porque se trata de una marca registrada por la Secretaría de Economía.

¿De cuánto puede ser la multa?

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, advirtió en el lanzamiento de la campaña de este año que las sanciones a negocios o comercios que incurran en publicidad engañosa, durante este periodo o fuera del programa, serán en promedio de 3 millones de pesos. "La sanción por promoción engañosa está en un promedio de tres millones y medio de pesos. El Buen Fin pasado y antepasado no tuvimos ningún problema de esta naturaleza", mencionó. Además, recordó que durante el Buen Fin del año pasado se registraron 63 quejas, una gran parte de estas son en torno a ofertar productos que no hay en existencia. El funcionario mencionó el caso de Liverpool y Walmart, pues son negocios que en ediciones anteriores ofertaron productos sin disponibilidad. "Esperamos que no se repita en este Buen Fin y estaremos poniendo especial atención a las ventas tanto electrónicas como en sitio de estos dos proveedores en específico, porque son los que más han presentado el problema en el en el pasado", agregó. El titular de Profeco indicó que estarán cuidando que estas ofertas se respeten y se cumplan, puesto que habrá más de mil funcionarios recorriendo las calles en los alrededores de las zonas comerciales, obviamente, respetando la sana distancia.

Con información de Heraldo Binario, Milenio y El Economista https://www.heraldobinario.com.mx/empresas/2021/11/3/esto-puede-ocurrir-su-usas-el-logo-del-buen-fin-sin-registrar-tu-negocio-17431.html https://www.milenio.com/negocios/profeco-advierte-sanciones-ofertas-enganosas-2021 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Buen-Fin-2021-Profeco-aplicara-sanciones-hasta-por-3.5-millones-de-pesos-20210922-0102.html

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