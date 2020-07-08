El IMCP compartió sus consideraciones sobre la fecha límite para solicitar la disminución de pagos provisionales. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un texto ...

El IMCP compartió sus consideraciones sobre la fecha límite para solicitar la disminución de pagos provisionales. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un texto en el que indica la fecha límite para solicitar la disminución de pagos provisionales. La solicitud sólo se podía hacer de forma presencial, pero ya se puede hacer en línea.

Fecha límite para solicitar la disminución

De acuerdo con el IMCP, la autoridad fiscal considera que la fecha límite para presentar la solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales es el 17 de julio, o los días posteriores de acuerdo con el sexto dígito del RFC del contribuyente en los casos que aplique. Lo anterior se debe a que los pagos provisionales deben presentarse cada mes, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Pero algunos contribuyentes tienen de uno a cinco días más de plazo, según el sexto dígito numérico de su RFC [Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa 5.1]:

Sexto dígito numérico del RFC Fecha límite de pago 1 y 2 Día 17 más un día hábil 3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles

Un mes antes del pago provisional

La solicitud para la disminución de pagos provisionales, se debe presentar a la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Sin embargo, el IMCP recordó que cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos. [Reglamento de la Ley del ISR 14]. Puedes revisar la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: junio de 2020.

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