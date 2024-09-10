El dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 debe ser presentado a más tardar el 30 de septiembre de 2024 El dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad soc...

El dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 debe ser presentado a más tardar el 30 de septiembre de 2024 El dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social es un documento esencial que certifica que las empresas y contribuyentes han cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este dictamen es elaborado por un contador público autorizado, quien revisa y valida el cálculo y pago adecuado de las cuotas obrero-patronales, así como el cumplimiento de otras responsabilidades relacionadas con la seguridad social de los trabajadores. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 debe ser presentado a más tardar el 30 de septiembre de 2024. Esta obligación está estipulada en el Artículo 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización.

Consideraciones clave para presentar el dictamen

El IMCP ha emitido algunas recomendaciones importantes para la presentación del dictamen:

Presentación electrónica a través del Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS): Puedes acceder al sistema en http://www.imss.gob.mx/sideimss. Guía para el uso del sistema: Es recomendable revisar el “Manual del Usuario del SIDEIMSS v.10.0” disponible en esta liga. Uso de la Plantilla de Información Patronal: Asegúrate de utilizar la versión correcta del formato (v10.0), que puedes descargar en https://www.imss.gob.mx/sideimss/herramientas. e.firma vigente: Tanto el contador público autorizado como el representante legal de la empresa deben contar con su e.firma vigente para poder enviar el dictamen. Soporte técnico: En caso de presentar inconvenientes técnicos, puedes solicitar asistencia a través del correo electrónico [email protected] . Es recomendable hacerlo con anticipación para evitar contratiempos.

Presentar el dictamen a tiempo es fundamental para evitar multas o problemas con el IMSS. Asegúrate de contar con todos los requisitos necesarios y realiza el proceso con antelación.