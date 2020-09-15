Hacienda busca equilibrar la recaudación cuando el precio del petróleo baje. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en el Paquete Económico 2021 el establecimiento de una cuota ...

Hacienda busca equilibrar la recaudación cuando el precio del petróleo baje. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en el Paquete Económico 2021 el establecimiento de una cuota complementaria al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de la gasolina, que se aplicaría en escenarios de bajas pronunciadas en el precio del petróleo, como ocurrió en abril de este año. “La SHCP, mediante acuerdos que se establecen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecerá cuotas complementarias del IEPS a las establecidas en el artículo 2, Fracción I, inciso D, de la presente Ley, considerando entre otros factores, la evolución observada de las referencias internacionales y el tipo de cambio”, se puede leer en el Paquete Económico 2021. Actualmente hay un mecanismo automático para estimar el cobro del IEPS, consistente en que si el precio internacional del petróleo sube, sube el estímulo y si el precio baja, el estímulo también lo hace. Así, con esta nueva cuota complementaria, si los precios del petróleo caen, además de cobrarse el IEPS íntegramente, sin ningún tipo de estímulo fiscal, se activaría el cobro de la cuota complementaria. Otros componentes considerados para el cálculo del precio final de los combustibles son el precio de refinación, el de almacenamiento, transporte y el margen de ganancia de los gasolineros.

SHCP prevé recaudar más con la cuota complementaria

Con esto, la SHCP busca recaudar más cuando el precio internacional del crudo baje, comentó la investigadora de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), Adrián García Gómez, para el diario Reforma. Actualmente, las cuotas de IEPS que se cobran son:

4.95 pesos por litro de gasolina Magna

4.18 pesos por litro de gasolina Premium

5.44 pesos por litro de diésel

Es decir, en caso de que el precio del petróleo baje mucho, se cobraría la cuota complementaria además de la cuota de IEPS correspondiente. “Es positivo porque se cumple un poco más el fin ambiental del mismo impuesto, pero negativo porque la gente está muy golpeada en su bolsillo. Aunque difícilmente los precios del petróleo volverán a estar como en 2020, pero en caso de que bajara el precio drásticamente, no se van a ver beneficiados los precios de la gasolina”, comentó García Gómez.

Hacienda prevé aumentar 16,5% la recaudación del IEPS

La SHCP prevé recaudar 351.6 mil millones de pesos por concepto de IEPS de gasolinas y diésel, lo que implicaría un aumento de 16.46% respecto a lo que se estima se recaudará durante este año. En el primer semestre del 2020 ha recaudado 172 millones de pesos por el concepto del IEPS por el combustible. Con información de Reforma. https://www.reforma.com/preve-shcp-subir-ieps-cuando-bajen-las-gasolinas/ar2027387 Puedes revisar la iniciativa para modificar la Ley de Impuestos Especial Sobre Producción y Servicio (IPES), aquí. / Publicado: 8 septiembre 2020

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