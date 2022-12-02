La empresa Bimbo deberá pagar al SAT 6 mil millones de pesos de impuestos por la venta de Ricolino.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México informó que las empresas Modelēz y Bimbo, realizaron la compra-venta de Ricolino, por lo cual pagarán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 6 mil millones de pesos en impuestos.

En su cuenta de Twitter, AMLO dio a conocer que se reunió con Dork Van de Put, presidente y director ejecutivo de Mondelēz International.

Además, a la reunión asistieron Mariano Lozano, presidente de Mondelez International para América Latina; Oriol Bonaclocha, director Ejecutivo en México, y Santiago Aguilera Montenegro, director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales.

"Pagarán al SAT más de 6 mil millones de pesos en impuestos. Agradecemos su contribución y confianza en México", escribió el mandatario federal. https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1597692740514390016 "Como en todas las operaciones de este tipo, el pago de impuestos por la compraventa de Ricolino y sus marcas a Mondelez Internacional, lo realiza la parte vendedora, en este caso Grupo Bimbo", detalló Mondelez International en un comunicado. De acuerdo con Reforma, el fabricante de chocolates y golosinas Mondelez International anunció el primero de noviembre que, tras la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), completó la adquisición de Ricolino, el negocio de confitería de Grupo Bimbo. La empresa sumará productos emblemáticos como los Panditas, la Paleta Payaso, Duvalín, Bubulubu, Dulces Vero, Cajeta Coronado, Chocolates La Corona, entre otros. “La unión de Mondelēz México y Ricolino representa la suma de la grandeza de dos empresas icónicas, que durante años se han colocado como las preferidas de los consumidores, que han llenado a México y al Mundo de momentos increíbles, con sabores únicos, tradiciones y diversidad que nadie más tiene en el mercado de los snacks”, señaló en un comunicado Oriol Bonaclocha, Presidente de Mondelēz México.