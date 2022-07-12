La Coparmex dijo que es indispensable eliminar los nuevos requisitos para el timbrado de la nueva versión del CFDI 4.0 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el sector patronal no solicitó la Constancia de Situación Fiscal a los trabajadores, sino que cumplieron un requisito establecido en la reforma fiscal de 2022 para la facturación electrónica en su versión 4.0, exigida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de un comunicado, la Coparmex reiteró que es indispensable eliminar los nuevos requisitos para el timbrado de la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet, esto para que el procedimiento continúe con la versión actual que únicamente requiere datos como el nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “No fue el sector empresarial quien solicitó la constancia fiscal a los trabajadores, sino la misma autoridad en las disposiciones antes expuestas”, dijo el organismo patronal dirigido por José Medina Mora Icaza.

Sí fue el SAT

Recientemente, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo en conferencia de prensa que la dependencia no ha exigido a las empresas ni a las personas asalariadas la emisión de la Constancia de Situación Fiscal. Asimismo, aclaró que el requerimiento fue una medida preventiva para evitar fraudes de las empresas factureras y fantasmas, quienes además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen. En entrevista con El Sol de México, el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Domingo Ruíz, aseguró que ante la actualización en el Código Fiscal de la Federación respecto a la emisión de las facturas fiscales, donde se establece la actualización de datos de cualquier persona que expida dicho documento, fue como el SAT sí solicitó la constancia fiscal a los trabajadores. “Si el SAT no hubiera exigido la Constancia Fiscal no habría implementado las medidas para que los contribuyentes tramitaran tal documento, el SAT intentó facilitar el acceso a la constancia”, aseguró el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex. Ante ese nuevo requisito impuesto por la autoridad fiscal y para que las empresas no tuvieran un impacto en la no deducibilidad de la nómina por errores en los comprobantes digitales, los trabajadores tuvieron que solicitar las Constancias de Situación Fiscal, y como consecuencia se generaron filas interminables ante las oficinas del SAT, acotó el sector patronal del país.

Proponen eliminar Constancia de Situación Fiscal

La Coparmex aseguró que están convencidos de que los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones fiscales y no evadir impuestos, sin embargo, consideraron que aumentar las cargas administrativas y fiscales no es un camino viable para lograrlo.

“Por eso, reconocemos como positivo el anuncio dado, el pasado lunes en conferencia matutina, por el presidente de la República, quien propuso eliminar la obtención de esta constancia”, manifestó la organización.

Como reportamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó eliminar el trámite de la Constancia Fiscal en caso de que causara complicaciones a los contribuyentes. “Nos sumamos a la propuesta del presidente de la República para que se eliminen los nuevos requisitos del CFDI versión 4.0 (domicilio y código postal), que hacen necesaria la obtención de la Constancia de Situación Fiscal -problemática que nos ocupa actualmente- para que en el timbrado del CFDI se mantengan los requisitos de la versión actual como son: nombre y RFC, puesto que estos datos son los idóneos para poder identificar a los contribuyentes”, expresó la Coparmex.