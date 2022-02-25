En 2021 se registró la creación de 142 mil puestos de trabajo formales, informó la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró al cierre de 2021, una recaudación de 382 mil millones de pesos (mdp) por cuotas obrero-patronales, debido a la reforma en materia de subcontratación. La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, detalló que este resultado implica un superávit de 9 mil 500 mdp, y si se contrasta con el ejercicio fiscal de 2020, el instituto recaudó 32 mil mdp más. "Estos datos no son obra de la casualidad, estos datos lo que implican es el esfuerzo que hemos hecho de seguir la línea del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social", dijo ayer en el 4° Congreso Nacional de Reformas 2022, organizado por la Fundación Thomson Reuters.

El IMSS registró 142 mil puestos de trabajo en el mes de enero

En este sentido, la funcionaria también señaló que en enero se registró una afiliación que supera los 20 millones 760 mil puestos de trabajo formales. Asimismo, agregó que para 2022, se tiene la expectativa de que se mantendrá una buena dinámica de recaudación y creación de empleos. "Tuvimos una cifra récord con 142 mil puestos de empleo generados en el mes de enero, y lo que esperamos, la expectativa es que sigamos en esta buena dinámica. Esta buena dinámica tiene varios componentes, seguimos viendo un efecto muy positivo en materia de subcontratación", resaltó López Castañeda. Con información de Reforma y La Jornada. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/recauda-imss-32-mil-mdp-mas-por-reforma-de-outsourcing/ar2355070 https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/politica/014n2pol?partner=rss