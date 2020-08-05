Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dijo que existe un pacto entre factureras y funcionarios públicos para defraudar al fisco. Carlos Romero Aranda, titular de...

Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dijo que existe un pacto entre factureras y funcionarios públicos para defraudar al fisco. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), acusó que existe un pacto entre factureras y funcionarios públicos para defraudar al fisco. De acuerdo con el procurador, con este pacto han defraudado cerca de 350 mil millones de pesos al año. Este pacto se enfocó principalmente en el desvío de recursos y se hizo a través de licitaciones simuladas, falsificación de actas y operaciones falsas. Los responsables dejaron evidencias en cada paso de esta cadena; actualmente, las autoridades están recopilando esa evidencia. Esto lo mencionó en la conferencia de prensa para anunciar el acuerdo que celebraron ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gobierno del Estado de Chihuahua, con el que, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), planean combatir los delitos fiscales que se cometan o hayan cometido en dicha entidad. Dentro del convenio se estipuló que la entidad federativa remitirá toda la información que posea al respecto sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales. Hay que recordar que este año entró en vigor la reforma penal fiscal. Entre otras cosas, la reforma permite acusar de delincuencia organizada a quienes defrauden al fisco. A través del convenio firmado con el Estado de Chihuahua, las autoridades tendrán más facultades para recopilar este tipo de evidencia. Además, como remarcó Arturo Herrera, titular de la SHCP, este es el primer convenio de este tipo que se firma con alguna entidad. Así, mientras se firmen más convenios, las autoridades tendrán más herramientas para combatir estos delitos. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/05/economia/020n1eco?partner=rss

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