Mercado Libre ha enviado correos a sus vendedores para advertirles sobre la retención de hasta 36% de los ingresos. Desde mediados de mayo, Mercado Libre ha estado informando a sus usuarios cómo fu...

Mercado Libre ha enviado correos a sus vendedores para advertirles sobre la retención de hasta 36% de los ingresos. Desde mediados de mayo, Mercado Libre ha estado informando a sus usuarios cómo funcionarán las retenciones de IVA e ISR en la plataforma. La razón de esto son las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales, que entran en vigor el día de hoy. En su blog, la empresa explicó cómo funcionarán estas retenciones:

A partir del 1 de junio de 2020, debido a un nuevo decreto nacional, se aplicarán retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en tus ventas de Mercado Libre. Serán alcanzadas por esta retención todas las ventas de productos nuevos que realicen personas físicas en Mercado Libre. Las operaciones realizadas con Mercado Pago que no estén relacionadas con ventas en Mercado Libre no serán alcanzadas por la retención.

El comunicado explica que se retendrá en cada venta un porcentaje a los vendedores que sean personas físicas y que vendan productos nuevos.

Porcentajes de retención por venta

¿Cómo disminuir la retención de hasta 36% de ingresos?

En los últimos días, la empresa ha enviado correos electrónicos a sus vendedores para que no caigan en el máximo porcentaje de retención, del 36%. 20% de la retención corresponderían al ISR y 16% al IVA. Al tener tu RFC registrado, la retención máxima posible sería de 13.4%. Menos de la mitad. Para evitar el porcentaje más alto, los vendedores deben actualizar su RFC. El mensaje dice lo siguiente:

Como somos agentes de recaudación, en los próximos periodos facturados de Mercado Libre te aplicaremos porcentajes de retención de IVA e ISR para cada una de tus ventas. Si no cargas tu RFC, el porcentaje de retención será de 36% en cada venta. Carga tu RFC en la sección Mis Datos para que se te apliquen retenciones más bajas.

Ya lo sabes, carga tu RFC en la plataforma para conseguir las retenciones más bajas.

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