La senadora argumentó que la violación del secreto bancario y fiscal es un peligroso precedente que podría afectar a cualquier empresario en el país Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, anunció la presentación de una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El motivo de la denuncia es la supuesta violación del código fiscal y el secreto bancario por parte del mandatario. En una rueda de prensa, la senadora panista manifestó su indignación ante el hecho de que el presidente haya hecho públicos los nombres de los clientes y proveedores de sus empresas, utilizando el secreto fiscal. Gálvez afirmó que otros líderes en diferentes países han tenido que renunciar a sus cargos políticos debido a la divulgación de información confidencial en materia fiscal y bancaria. En el transcurso de su gira por Puebla, a legisladora de Hidalgo rechazó enfáticamente cualquier insinuación de conducta indebida por su parte y enfatizó que no posee propiedades lujosas en el extranjero ni dinero malhabido. No obstante, argumentó que la violación del secreto bancario y fiscal es un peligroso precedente que podría afectar a cualquier empresario en el país. Xóchitl Gálvez anunció que presentará la denuncia penal tan pronto como regrese a la Ciudad de México. Mientras tanto, fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente López Obrador, quien expresó preocupación por una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Ante esto, la senadora exhortó al mandatario a enfocarse en resolver los problemas del país en lugar de hacer especulaciones infundadas. Con este anuncio, la política mexicana busca llevar a cabo una acción legal contra el presidente, acusándolo de violar la confidencialidad financiera y el código fiscal, lo que ha generado controversia y tensiones en el escenario político.