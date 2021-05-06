Las plataformas digitales como Airbnb tendrán un papel importante en la recaudación este año. En septiembre del año pasado se cumplió el plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a las plataformas digitales para comenzar a cobrar impuestos. En poco tiempo, empresas digitales como Airbnb, Apple, Spotify y Zoom también se registraron en el RFC. Y la caja del SAT rápidamente empezó a sonar. De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit (CIU), las aplicaciones de Alojamiento de Corto Plazo (ACP), como Airbnb, dejarán una recaudación de casi 4,700 millones de pesos en 2021. El estudio "Contribución Económica de la Oferta de Alojamiento de Corto Plazo (ACP) en México" dice que estas aplicaciones generarán 16,690 millones de pesos en el año. Esto representa un aumento de 34% frente a los ingresos de 2020. Esto generará impuestos por 4,688 millones de pesos en IVA, ISR y el impuesto al hospedaje.

El esquema de impuestos de Airbnb

El 1° de Junio del 2020 se dictaminaron cambios en la ley de impuesto sobre la renta y, a partir de ellos, se obliga a todos los contribuyentes que obtengan ingresos mediante Airbnb a tributar bajo el régimen de persona física con actividad empresarial. La plataforma realiza la retención del ISR sobre el total de los ingresos percibidos sin considerar el IVA. La retención del IVA será del 50% del impuesto trasladado (8%). Si alquilas tu casa, apartamento o habitación libre por más de 14 días al año, debes pagar impuestos airbnb sobre la renta. Además de las retenciones de IVA e ISR, hay estados donde las plataformas ya retienen otros impuestos locales como el ISH el cual es variable de acuerdo al estado, estos impuestos se siguen reteniendo y no afectan las nuevas retenciones. Puedes leer la guía fiscal sobre retenciones de Airbnb aquí. Actualmente, solo Airbnb y Expedia cumplen con la retención y pago de ISR, así como con la verificación de RFC. Esto significa que hay cerca de 10 plataformas que operan en la informalidad en el país. Esto, además de afectar la recaudación, hace que los usuarios prefieran ir con las plataformas donde no deben pagar impuestos. Con información de Reforma y El Heraldo de México https://www.reforma.com/dejaran-4-7-mmdp-appsde-hospedaje-al-fisco/ar2177764 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/5/plataformas-digitales-de-hospedaje-292333.html

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