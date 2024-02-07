El documento contiene los instructivos de integración y de características, los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales El 2 de febrero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contiene los instructivos de integración y de características, los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal de 2023, utilizando el sistema de presentación del dictamen 2023 (SIPRED 2023). El SIPRED es un programa diseñado por el SAT para apoyar a los contribuyentes en la presentación de los dictámenes fiscales a través de internet. Su objetivo es facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. Puedes ver el Anexo 16-A de la RMF para 2024 aquí / Fecha de publicación: 2 de febrero de 2024.