Estos recursos se utilizarán para financiar una serie de proyectos de infraestructura pública solicitados por Tesla El Gobierno de Nuevo León ha anunciado incentivos por un total de 2 mil 500 millones de pesos para Tesla, la famosa empresa de automóviles eléctricos liderada por Elon Musk, como parte de un acuerdo para asegurar la llegada de la Gigaplanta de la compañía al estado. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló los detalles de estos incentivos, señalando que representan aproximadamente el 2% de la inversión total de Tesla en el estado, aunque no especificó la cantidad exacta que la compañía tiene previsto invertir.

Pide Tesla infraestructura

Estos incentivos financieros se utilizarán para financiar una serie de proyectos de infraestructura pública solicitados por Tesla, incluyendo la construcción de un paso deprimido que conectará la planta con el Periférico, así como conexiones con la Autopista y Carretera a Saltillo. Además, se financiará la construcción de una planta tratadora de agua en García, una medida que apunta a apoyar las necesidades de agua de la planta de producción. El gobernador García destacó que estos incentivos representan un bajo costo para las arcas del estado en comparación con otros acuerdos similares en el pasado. "Los incentivos económicos que se negociaron con Tesla, a diferencia de otros abusos que hubo que daban el 10, el 11, el 15 por ciento, con Tesla se cerró en un 2 por ciento de la inversión total", afirmó García.

Inversión millonaria

Aunque Tesla aún no ha proporcionado una cifra oficial de su inversión planificada en Nuevo León, el Gobierno federal había estimado previamente alrededor de 5 mil millones de dólares cuando se anunció inicialmente la Gigafactory. Sin embargo, el Gobernador García mencionó anteriormente que el proyecto fue modificado y que la inversión sería el triple de lo previsto, alcanzando los 15 mil millones de dólares, una cifra que incluye las inversiones de los proveedores asociados. El acuerdo incluye también la construcción de un paso deprimido y conexiones viales cruciales para facilitar el flujo de transporte entre la Gigaplanta y las rutas principales de la región. García adelantó que se reunirá con José Gutiérrez Cantú, director del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, para revisar y aprobar los proyectos necesarios para apoyar las operaciones de Tesla en Nuevo León.