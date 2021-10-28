Se publicó el nuevo tope para las comisiones que podrán cobrar las Afores en 2022. Algunos especialistas creen que esto llevará al cierre de varias Afores. El pasado martes, la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) publicó la fórmula que se usará para determinar la comisión máxima que pueden cobrar las Afores por administrar los recursos de los trabajadores a partir del 2022. Así, el tope de comisiones pasará del 0.8% de 2021 a 0.57% en 2022. Como señala Expansión, la reforma al sistema de pensiones establece que la comisión que las Afores cobran cada año debe ser un promedio de lo que se cobra en Colombia, Chile y Estados Unidos. Sin embargo, varios en la iniciativa privada criticaron este método; la Coparmex, por ejemplo, dijo que faltaban bases técnicas para hacer las comparaciones correctas entre países. En un comunicado, la Coparmex explicó que apoya la reducción en las comisiones, pero dijo que el cambio debería ser gradual para asegurar la permanencia de estas empresas.

Llevará al cierre de Afores

Para algunos especialistas, el cambio en la comisión podría llevar a la quiebra a algunas Afores, así como la fusión de otras. Obviamente, el impacto será mayor para las que cuentan con menos saldos administrados y con clientes con menores ingresos, ya que será más difícil para ellas mantenerse en el mercado con menores comisiones. En entrevista con Reforma, Federico Rubli, socio-consultor de MAAT Asesores, explicó que el primer efecto del cambio se sentirá en la rentabilidad de las Afores. Por su parte, Leonardo Lara, jefe del área de Patrimonio de Mercer México, explicó que al hacer los cambios de forma tan abrupta algunas Afores no podrán mantener el negocio y tendrán que venderlo. Así, las Afores deberán decidir caso por caso qué se puede recortar para seguir operando y consiguiendo ganancias. Puedes leer el comunicado de la Coparmex aquí. Con información de Expansión y Reforma https://www.reforma.com/preven-cierre-de-afores-por-tope-a-comisiones/ar2285516?v=3 https://expansion.mx/economia/2021/10/26/consar-metodologia-cobro-comisiones-afores

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