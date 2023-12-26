Ambos tipos de contabilidad tienen sus propias reglas y requisitos específicos, pero están interrelacionadas La contabilidad electrónica fiscal se refiere a la obligación de llevar registros contables de manera electrónica, para cumplir con las disposiciones fiscales y regulatorias establecidas por las autoridades tributarias. Dicha contabilidad se centra en registrar y presentar la información financiera de acuerdo a los lineamientos del fisco, como el envío de reportes fiscales en formatos electrónicos y en tiempos determinados. Pero de acuerdo con la especialista Mabel Salzar del blog Soy Conta, la contabilidad electrónica fiscal no se debe confundir con la contabilidad financiera. El artículo indica que la contabilidad financiera se rige por las Normas de Información Financiera (NIF). Las NIF son estándares contables usados para la elaboración y presentación de estados financieros. Estas normas buscan que la información financiera sea clara, confiable, comparable y relevante para los usuarios externos, como inversionistas, acreedores y reguladores.

Diferencias entre la contabilidad electrónica y la financiera

Salazar explicó que en la contabilidad electrónica fiscal se tienen los registros o asientos contables en medios electrónicos, así como los catálogos de cuentas y la balanza de comprobación. Y, a través del Buzón Tributario, se envían los archivos comprimidos. En este contexto, señaló que ambos tipos de contabilidad tienen sus propias reglas y requisitos específicos, pero están interrelacionadas:

La contabilidad electrónica fiscal se enfoca en cumplir con los requerimientos legales y fiscales.

La contabilidad financiera recopila, ordena y registra la información de la actividad económica de una empresa, pero basada en las NIF. Buscará reflejar la situación financiera de la empresa para usuarios externos, dando una transparencia de la rentabilidad, estabilidad y ganancias alcanzadas en un periodo de tiempo, mostrando los estados financieros reales y verídicos de la misma.

En resumen, la contabilidad financiera se ocupa de la recopilación y el análisis de la información financiera para la toma de decisiones, de ahí la importancia de que esté basada en las NKF. Mientras que la contabilidad electrónica se refiere al método de presentación de dicha información, a través de medios electrónicos.