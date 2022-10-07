Como titular del SAT, Raquel Buenrostro logró incrementar los ingresos tributarios entre un 4% y 6% anual El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este viernes que la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, será la nueva titular de la Secretaría de Economía en sustitución de Tatiana Clouthier. Aunque diversos analistas han reconocido que durante la gestión de Buenrostro el SAT logró aumentar la recaudación de impuestos, pese a la pandemia y la caída del PIB, su trabajo al frente del fisco mexicano también estuvo marcado por la complicación para cumplir las obligaciones fiscales por la escasez de citas. A través de redes sociales el canciller Marcelo Ebrard celebró el nuevo puesto de Buenrostro en la Secretaría de Economía. “Siempre hemos trabajado de cerca con Raquel Buenrostro quien se ha desempeñado con gran eficacia al frente del SAT. Ahora haremos equipo en las negociaciones con Estados Unidos, la Unión Europea ,la Alianza del Pacífico, Ecuador, Corea del Sur y otros países. Éxito Raquel !!”, escribió el canciller Marcelo Ebrard. https://twitter.com/m\_ebrard/status/1578357665314398209 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró mediante redes sociales la llegada de la nueva titular de la Secretaría de Economía. “Querida Raquel Buenrostro, felicidades por tu nombramiento como Secretaria de Economía, muy merecido, por todo tu esfuerzo y tu trabajo”, dijo Sheinbaum. https://twitter.com/Claudiashein/status/1578397719105662976?ref\_src=twsrc%5Etfw

Critican nuevo cargo de Buenrostro

De acuerdo con Infobae, la funcionaria logró incrementar los ingresos tributarios entre un 4% y 6% anual, cuando en años anteriores el aumento en la recaudación de impuestos iba desde el 7% y hasta el 30% al año. Buenrostro Sánchez ha trabajado en los últimos 20 años en el gobierno federal, desde el sexenio de Ernesto Zedillo y hasta el de López Obrador, igual ocupó puestos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de Educación Pública (SEP), de Turismo (Sectur), de Gobernación (Segob), desde luego, de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y ahora la de Economía. La toma del nuevo cargo de la funcionaria fue criticada por especialistas y por usuarios en redes sociales. “Muy mala decisión poner a Raquel Buenrostro en Economía. Ahora además de inflación, crecen las posibilidades de una recesión”, refirió Mario Di Costanzo exdiputado y extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El analista Max Kaiser señaló que Raquel Buenrostro “fue la que destruyó, desde la Oficialía Mayor de Hacienda, el sistema de contrataciones públicas que, entre otras cosas, provocó el inhumano desabasto de medicinas”. Por otra parte, usuarios de internet mostraron su opinión en el cargo de la funcionaria como titular del SAT en las redes sociales de El Contribuyente, al lanzar la pregunta "¿Cómo calificarías el trabajo de Raquel Buenrostro al frente del SAT? Estos fueron algunos comentarios:

"Su gestión está marcada por la falta de citas, el desorden para obtenerlas y por la gran corrupción que regresó al SAT debido a la venta de citas"

"Como siempre, favoreció a quien lava millones de dinero, no cobró a quien debía sólo por ser amigos del presidente y jodió a emprendedores"

Asimismo, usuarios reportaron que llevan alrededor de cuatro meses esperando una cita presencial ante el fisco para tramitar su firma electrónica. La nueva secretaria de Economía ha desempeñado cargos como Directora General de Administración en la Secretaría de Turismo; Directora General de Innovación y Calidad en la Secretaría de Educación Pública; Directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Gerente de Planeación y Desarrollo en Petróleos Mexicanos y Subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno de la Ciudad de México.