Se puede hacer el traspaso de una hipoteca que todavía no se termina de pagar, aunque hay ciertas cuestiones que se deben tomar en cuenta. Traspasar una casa del Infonavit con un crédito sin cubrir...

Se puede hacer el traspaso de una hipoteca que todavía no se termina de pagar, aunque hay ciertas cuestiones que se deben tomar en cuenta. Traspasar una casa del Infonavit con un crédito sin cubrir, permite que el beneficiario del crédito se deshaga de la deuda sin perder su inversión, en caso de que ya no cuente con la posibilidad para cubrir el crédito hipotecario; sin embargo, realizar este proceso no es nada sencillo. En primer lugar, según reporta diario Milenio, este trámite no está reconocido por el Infonavit; tanto el el titular de crédito como el interesado en adquirir la deuda deben estar enterados de esta situación antes de comenzar el traspaso de la deuda y del crédito. De acuerdo con el Instituto, aunque el traspaso es un proceso reconocido ante la ley, ante ellos no se puede traspasar una casa que tenga un crédito pendiente de pago. En este sentido, con un documento notarial que respalde el traspaso de la casa de Infonavit, el Instituto reconoce al deudor original como el titular de la deuda y dueño de la propiedad. Esto es algo que hay que tomar en consideración. Lo anterior implica que, en el caso de que el titular original falleciera, la casa pasaría a ser propiedad de su cónyuge o beneficiarios registrados ante Infonavit y, de igual manera, si el nuevo propietario dejara de pagar la hipoteca, el propietario original estaría obligado a terminar de pagar la deuda.

¿Cómo se hace un traspaso del Infonavit?

Para comenzar con el trámite del traspaso, es necesario acudir con la institución que otorgó el crédito hipotecario —en este caso con el Infonavit— y solicitar el trámite denominado como “sustitución de deudor”. Una vez que el Infonavit aprueba esta solicitud, un notario se encargará de elaborar un documento llamado “acta de fe del traspaso”, además de la nueva escritura de la propiedad en donde quedará establecido nuevo titular de la deuda como el propietario legítimo de la casa.

Cambiavit, alternativa al traspaso

Como el traspaso no está reglamentado en los lineamientos de un crédito hipotecario del Infonavit, conlleva riesgos. Sin embargo, hay alternativas como el programa llamado Cambiavit, que permite que una persona modifique su crédito hipotecario o se deshaga de la deuda, dependiendo de sus necesidades. Esta modalidad permite traspasar una casa del Infonavit cuando ya no resulta adecuada para el titular del crédito, sea porque necesita una casa más grande o porque requiere mudarse de ciudad. Este programa está diseñado para mejorar las condiciones de vida del beneficiario obteniendo una casa que cubra mejor sus necesidades; no se pensó para traspasar la casa de Infonavit y deshacerse de la deuda producto del crédito hipotecario. Para aplicar a este beneficio es necesario:

Tener un crédito Infonavit vigente con mínimo 2 años de antigüedad.

Tener un crédito Infonavit individual. Encontrarse al corriente de los pagos.

No haber usado una prórroga en los últimos 24 meses.

No haber usado el Fondo para Protección de Pagos en los últimos 6 meses.

La casa debe contar con escritura notarial y ser dada de alta en el registro público de propiedad.

La dación de pago

Otra alternativa es la llamada Dación de pago, sin embargo es muy arriesgada: Esta alternativa también la puedes considerar si es que quieres deshacerte de la deuda asociada al Infonavit, aunque debes considerar los aspectos negativos que esto conlleva: el beneficiario del crédito transmite la escritura pública del crédito hipotecario completamente pagada y sin conservar la vivienda que adquirió. En este caso, muchos beneficiarios prefieren correr los riesgos de traspasar su casa de Infonavit antes que tramitar la dación del pago ante Infonavit; no sólo perderás el dinero invertido en la propiedad, también en remodelaciones, pago de servicios, etcétera y además ya no tendrás derecho a tramitar otro crédito Infonavit.

Venta de la propiedad

La venta de a propiedad hipotecada es una opción que sí esta permitida por el Infonavit, aun cuando el beneficiario no haya liquidado el crédito que le otorgó esta institución. Simplemente debes encontrarte al corriente en los pagos de tu crédito hipotecario así como en el pago de impuestos y servicios. Para poder hacerlo, el interesado en la propiedad deberá ser candidato a un crédito. Además de cumplir con los siguientes requisitos:

Debe contar con una relación laboral vigente

Contar con 116 puntos de crédito Infonavit

O si el interesado no cuenta con Infonavit, debe contar con el capital para poder pagar la propiedad de contado y solicitar un avalúo de la propiedad. Mediante la compra de la hipoteca, el crédito original asociado a la propiedad quedará saldado y así el titular original es libre, asimismo recibirá un monto similar al dinero invertido en la compra de la propiedad. Con información de Milenio https://www.milenio.com/bienes-raices/traspasar-casa-infonavit-debo-credito-hipotecar

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