El sindicato de trabajadores de Interjet entra hoy viernes 8 de enero en huelga porque la compañía no les ha pagado salarios en meses. Los accionistas responsabilizan al SAT, pero éste lo niega. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado para rechazar que debido a la intervención de caja implementada por la autoridad fiscal respecto a Interjet, la aerolínea mexicana sea incapaz de pagar la nómina de sus trabajadores. El SAT argumenta que la intervención de caja no impide el pago de la nómina, pues asegura que los ingresos del contribuyente se usen en lo prioritario, que incluye el pago de sueldos y salarios. Por el contrario, dice el texto institucional, la intervención de caja sólo permite cubrir los adeudos fiscales hasta por el 10% de los ingresos. “Por otro lado, la intervención de la caja es una medida con la que se asegura que los ingresos de la o el contribuyente tengan como destino el pago prioritario de los gastos esenciales para la operación, encontrándose en primer lugar, la nómina de las y los trabajadores. Así, la intervención de la caja solo permite cubrir adeudos al SAT hasta por el equivalente a 10% de los ingresos que tenga la empresa intervenida, siempre y cuando se hayan cubierto los gastos prioritarios, entre ellos lo referido a sueldos. En ese sentido, la intervención no impide el pago a las y los trabajadores ni privilegia el pago al SAT, sino por el contrario, asegura el pago prioritario de los sueldos. Cabe aclarar que el (la) interventor(a) no tiene el carácter de servidor público”. La sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicato que representa a los trabajadores de la aerolínea, nuevamente no llegó a un acuerdo con los directivos de la aerolínea, por lo que la huelga inició hoy, viernes 8 de enero.

En el comunicado, el SAT comenta una serie de notas periodísticas, en las que se señala la intervención de las cajas de la compañía como la responsable de la falta de pago.

Forbes México, por ejemplo, cita a los representantes sindicales Humberto Flores y Jorge Paez, quienes aseguran que la empresa señaló al SAT como la responsable de que no hayan pagado a los trabajadores, pidiéndoles que aguanten “un poco más”. Sin embargo, los representantes sindicales admiten que no saben “a ciencia cierta” si lo que mencionan los empresarios es real o no. Según documentos consultados por Forbes, a la aerolínea le embargaron cuentas bancarias, automóviles y marcas por un adeudo de 2 mil 947 millones de pesos, por concepto de las retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) hechas a sus trabajadores y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondientes a 2017, 2018 y 2019. Esto último no es negado por la autoridad fiscal. Sin embargo, argumentan que el embargo de los bienes no implica que estos pasen a ser propiedad del SAT, sino que sólo es una medida preventiva encaminada a que éstos no se oculten ni vendan, de modo que “el embargo precautorio que realiza el SAT de ninguna manera limita la operación de las empresas y, en la mayoría de los casos —como se indica en las notas periodísticas de referencia— son las propias empresas las que quedan en posesión de los bienes para administrarlos de una manera adecuada”. Otro de los puntos refutados por el SAT es mencionado por el rotativo La Jornada, en que se cita un comunicado que la sección 15 de la CTM turnó a sus trabajadores, en el que expresa que Alejandro de Valle, inversionista de Interjet les dijo que estudiaba la posibilidad de usar los insumos médicos que provee al gobierno una empresa que él controla, para pagar el total de la deuda y así levantar el embargo.

“Esta acción permitiría que se pagaran los impuestos y se terminara la intervención a la caja por parte del SAT, levantando el embargo generando inmediatamente la inyección de dinero de los fondos de inversión, con lo que se preservaría la fuente de empleo y se liquidarían los salarios atrasados de ya casi dos meses a todos los trabajadores, e inclusive, a los proveedores que también han tenido paciencia para esperar”.

Al respecto, el SAT señala que la ley no permite cubrir de esa forma los adeudos tributarios, pues si bien esta figura anteriormente estaba contemplada por la ley, fue eliminada en 2016, pues se cometieron abusos mediante ella, “ya que era una forma de que el gobierno adquiriera mercancía fuera de la licitación”. Con información de Forbes Méxicoy La Jornada. https://www.forbes.com.mx/negocios-sat-caja-interjet-sindicalizados-intervencion-amlo/ https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/27/embargo-sat-cuentas-bancarias-y-marca-a-interjet-ctm-3686.html

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