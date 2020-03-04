Después de tanto ponerlo a debate, empresarios, gobierno y legisladores se pusieron de acuerdo en la iniciativa que regulará el outsourcing. Después de mucho debate, y tras el parlamento abierto ce...

Después de tanto ponerlo a debate, empresarios, gobierno y legisladores se pusieron de acuerdo en la iniciativa que regulará el outsourcing. Después de mucho debate, y tras el parlamento abierto celebrado el 12 de febrero, las comisiones unidas del trabajo y estudios legislativos, segunda de la Cámara de Senadores aprobaron por unanimidad un nuevo dictamen que busca regular la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing. El senador morenista Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política (Jucopo) y líder de la bancada morenista tuiteó que las negociaciones entre empresarios, gobierno y legisladores lograron un consenso en materia de outsourcing.

Una vez más, la política se impuso al desencuentro en los consensos alcanzados sobre subcontratación ('outsourcing') en la mesa de alto nivel conformada por los sectores empresarial, social, gubernamental y parlamentario. Lo reflejaremos en la legislación que acordamos aprobar. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 3, 2020

El dictamen busca reformar a las Leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, esto con el fin de combatir el outsourcing ilegal; pronto estará vigente y promete regularizar aquellos aspectos en los que los trabajadores se encontraban desprotegidos, erradicar la evasión de impuestos e incorporar a todas las empresas tercerizadoras al esquema laboral. "En esta ocasión se logró lo que se veía imposible: un acuerdo entre empresarios y sindicatos, así como los sectores patronal, gubernamental y parlamentario; se consiguió un consenso en todos los artículos", dijo el senador.

Esto incluye el nuevo dictamen en materia de outsourcing

Eliminaron la equiparación de la subcontratación ilegal con delincuencia organizada.

Todos los contratistas deberán inscribirse en el registro nacional de empresas de subcontratación.

Los contratistas deberán inscribirse en el registro nacional de empresas de subcontratación.

La STPS emitirá en a más tardar 12 meses los lineamientos de operación del registro nacional

Quien use subcontratación en forma dolosa, recibirá multas de entre 22 mil y 434 mil pesos.

El contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores.

La Secretaría del Trabajo, junto con el IMSS y el Infonavit harán inspecciones preventivas para comprobar los contratistas cumplen con las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes.

Las empresas que se dediquen al outsourcing tendrán hasta seis meses para regularse al nuevo esquema laboral.

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