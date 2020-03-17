Algunos especialistas creen que el coronavirus causará ajustes salariales. Te decimos por qué. De acuerdo con expertos consultados por Reforma, las empresas podrían adoptar ajustes salariales para sus empleados debido al coronavirus. Además de trabajo remoto y home office, podrían darse escenarios donde los empleados dejen de trabajar por completo. En estos casos, las empresas deberán adaptar los salarios según la ley. Así, por ejemplo, si la empresa decide utilizar home office, jornadas reducidas o mandar a todos a sus casas, el salario deberá mantenerse completo. Por el otro lado, hay industrias y empresas donde el trabajo remoto es imposible. En estos casos, de acuerdo con Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, la compañía se encontraría ante un cierre total por declaración de una contingencia sanitaria. Para esto, la Ley Federal del Trabajo, reformada en 2012 y tomando en cuenta el brote de influenza de 2009, establece lo siguiente:

La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

El patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión.

Por otro lado, está la Ley del Seguro Social. Esta establece que en casos de suspensión, el patrón cotizará y pagará durante siete días de suspensión consecutivos únicamente el seguro de enfermedades y maternidad. Si dura más de siete días, el patrón deberá seguir pagando las cuotas obrero-patronales respectivas. Con información de Reforma.

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