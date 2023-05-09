De enero a abril del presente año, los ingresos tributarios registraron 1 billón 598,756 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de manera preliminar que los ingresos tributarios registraron 1 billón 598,756 millones de pesos entre enero y abril, lo que representó un incremento anual de 2.4% en términos reales. En el periodo referido, la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) alcanzó 1 billón de pesos, lo que significó un crecimiento del 3.5% en términos reales. El SAT reportó que la recaudación bruta de impuesto al valor agregado (IVA), que no incluye devoluciones ni compensaciones, fue de 697,801 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año. Esto representó un incremento de 42,359 millones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contabilizó 121,483 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año, reflejando un crecimiento anual del 29.2% en términos reales. En relación a las devoluciones del IVA, el SAT informó preliminarmente que entre enero y abril de este año se registraron devoluciones por un monto de 277,805 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 5.8% en términos reales. El tiempo promedio en que se entregaron las devoluciones tributarias al cierre de 2022 fue de 19.1 días para los pequeños y medianos contribuyentes, mientras que para los grandes contribuyentes fue de 22.6 días. Cabe mencionar que el plazo establecido por el Código Fiscal de la Federación (CFF) es de hasta 40 días para las devoluciones tributarias.