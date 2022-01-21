Debido a la modificación del CFDI de nómina hay inquietud de patrones que tienen una plantilla de trabajadores considerable.

Debido a la modificación del CFDI de nómina hay inquietud de patrones que tienen una plantilla de trabajadores considerable.

El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), pero su uso obligatorio iniciará el 1 de mayo. Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el CFDI 4.0 se integró el complemento de nómina versión 1.2. Como parte de la integración con el CFDI 4.0, se incorporan como requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina los siguientes datos: el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor.

Inquietud por parte de algunos patrones

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que existe inquietud por parte de algunos patrones por la modificación del CFDI de nómina. Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de Fiscal del IMCP, explicó que si un trabajador no tiene el domicilio fiscal actualizado, va a tener que realizar el trámite. “Lo que estamos viendo es que hay mucha inquietud de patrones que tienen una plantilla de trabajadores considerable, que los datos de sus trabajadores no están actualizados y tendrán que acudir ante la autoridad”, expuso Ávalos Martínez. El integrante del IMCP indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene plataformas para la gestión de citas, y prevé que incrementará la demanda por la emisión de los CFDI de nómina.

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