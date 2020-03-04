Este año, las autoridades llevarán a cabo 14 operativos contra outsourcing ilegal. Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)...

Este año, las autoridades llevarán a cabo 14 operativos contra outsourcing ilegal. Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer que para 2020 varias dependencias federales llevarían a cabo 14 operativos contra el outsourcing ilegal. En 2019, las autoridades llevaron a cabo siete operativos. Con esto, las autoridades descubrieron que 10 mil trabajadores se encontraban en estado de subcotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Diversas instituciones como el IMSS, la Secretaría del Trabajo, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán en los operativos. Además se creó una metodología especial para que los inspectores detecten violaciones laborales, especialmente en temas de subcontratación.

¿Cómo serán los operativos contra outsourcing ilegal?

Cuando los inspectores visiten el centro de trabajo, pedirán documentación para acreditar que todos los empleados están dados de alta en el IMSS. Además de esto, realizarán una encuesta para verificar si el patrón está cumpliendo. Primero, los inspectores hablarán con los patrones. Después, las encuestas se relizarán entre todos trabajadores del centro. La idea de las inspecciones es traer regulación a estas prácticas; de acuerdo con el funcionario, no se usarán para cerrar negocios. Hay que destacar que estas no son las mismas inspecciones que la Secretaría del Trabajo llevará a cabo este año. Aunque son parecidas, las de la Secretaría se enfocarán en revisar las condiciones generales de trabajo. Para este año, esperan llevar acabo 5 mil de estas inspecciones. Con información de Reforma.

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