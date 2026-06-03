¿Qué es la Modalidad 40?

Es un esquema que permite a una persona seguir cotizando ante el IMSS por su cuenta después de dejar de trabajar con un patrón.

Su función original es sencilla: evitar que las semanas de cotización se detengan cuando alguien pierde su empleo o decide dejarlo antes de jubilarse. Las aportaciones corren a cargo de la propia persona, en lugar de dividirse entre trabajador y empleador.

Conviene tener presente una característica: este esquema está orientado a continuar cotizando para efectos pensionarios y no otorga por sí mismo cobertura médica.

Por qué se volvió tan popular

El atractivo de la Modalidad 40 no estuvo tanto en conservar las semanas, sino en el efecto que tenía sobre el monto final de la pensión.

Quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 se pensionan bajo las reglas de la Ley 73, la ley del Seguro Social de 1973. Bajo ese régimen, el cálculo de la pensión considera principalmente el promedio del salario registrado durante las últimas 250 semanas de cotización, alrededor de cinco años.

Ahí estaba la oportunidad. Una persona podía dejar de trabajar algunos años antes de jubilarse, inscribirse en la Modalidad 40 con un salario considerablemente más alto que el último percibido y aportar sobre esa base durante ese periodo.

El resultado era un promedio salarial mayor y, en consecuencia, una pensión más elevada.

La estrategia se difundió ampliamente. Para 2024, el esquema registraba 275,087 inscritos, alrededor de 30% más que en 2020.

Qué cambió en 2026

El Consejo Técnico del IMSS aprobó medidas temporales que modifican las condiciones de ingreso al esquema.

El cambio central está en el salario de contratación, que ya no puede elegirse libremente.

Aspecto Condición actual Salario de contratación El último salario base registrado al causar baja, más hasta una UMA Salario mínimo No puede ser inferior al salario mínimo general vigente Inscripción Exclusivamente por medios digitales Vigencia A partir de la fecha de solicitud, sin efecto retroactivo

Puedes consultar el detalle de las nuevas reglas aprobadas por el IMSS y sus alcances.

Quienes ya estaban inscritos conservan las condiciones pactadas hasta que concluya el periodo contratado. Las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados mantienen sus efectos para el cálculo de los derechos pensionarios.

Requisitos para inscribirse

Los requisitos de acceso son específicos y deben cumplirse en su totalidad:

Contar con al menos 52 semanas cotizadas previas a la salida del régimen obligatorio.

previas a la salida del régimen obligatorio. No haber dejado pasar más de cinco años desde la baja del IMSS. Pasado ese plazo, el derecho se pierde.

desde la baja del IMSS. Pasado ese plazo, el derecho se pierde. Tener el número de seguridad social vigente.

Presentar la solicitud por medios digitales: desde 2026 es la única vía de inscripción.

Un punto relevante: para quienes tienen menos de 500 semanas cotizadas, la Modalidad 40 puede no resultar financieramente atractiva, ya que el costo de las cuotas puede no compensar el incremento en la pensión. La situación cambia para quienes ya superaron ese umbral y están cerca del retiro.

Cuánto se paga

En la Modalidad 40 la persona cubre por su cuenta las cuotas que normalmente se reparten entre trabajador y patrón para los seguros de invalidez y vida, y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. La cuota mensual se calcula sobre el salario de contratación, que desde 2026 parte del último salario base de cotización registrado.

La tasa de cesantía y vejez depende de cuántas veces la UMA representa ese salario y sube cada año hasta 2030 por la reforma de pensiones de 2020. En 2026, para un salario mayor a cuatro UMA, la suma de todos los ramos ronda el 13% del salario mensual. Puedes revisar cada porcentaje en la tabla de cuotas obrero-patronales del IMSS.

La decisión debe equilibrar dos variables: el beneficio esperado en la pensión y la capacidad real de sostener ese pago mes a mes durante el tiempo que reste para el retiro.

Cómo inscribirse paso a paso

Verificar que tienes al menos 52 semanas cotizadas y que no han transcurrido más de cinco años desde la baja del régimen obligatorio. Consultar tu último salario base de cotización registrado: es la base para fijar el salario de contratación. Presentar la solicitud de incorporación por los medios digitales del IMSS. Recibir la línea de captura para el pago mensual. Realizar las aportaciones de forma puntual y continua.

Un punto crítico: si se dejan de pagar las cuotas, el derecho a la continuación voluntaria se pierde. No existe un periodo de gracia prolongado. La constancia en el pago es condición indispensable para que el esquema funcione.

¿Era irregular usar el esquema de esa forma?

La legislación permitía elegir el salario de cotización dentro de los límites aplicables, por lo que aprovechar esa posibilidad no constituía por sí mismo una irregularidad.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal detectó presuntos fraudes relacionados con el acceso a pensiones elevadas mediante este esquema, aunque no precisó los casos ni el periodo correspondiente.

Conviene distinguir entre ambos supuestos: utilizar el esquema conforme a las reglas vigentes no equivale a participar en un fraude.

¿Qué pasa si empezaste a cotizar después de 1997?

En ese caso te pensionas bajo las reglas de la Ley 97, donde el monto de la pensión no depende de un promedio salarial, sino de los recursos acumulados en tu cuenta individual.

Por esa razón, las modificaciones a la Modalidad 40 tienen un efecto distinto para este grupo. Lo determinante aquí es el saldo de la Afore, lo que vuelve relevantes las aportaciones voluntarias a lo largo de la vida laboral.

Lo que viene

El IMSS tiene un plazo de hasta seis meses para elaborar un análisis sobre el efecto financiero de la Continuación Voluntaria. A partir de los resultados, la Dirección Jurídica deberá coordinar una propuesta de modificación normativa.

Esto significa que las condiciones actuales son temporales y podrían ajustarse después.

Existe además un punto de discusión jurídica: las nuevas condiciones se establecieron mediante un acuerdo del Consejo Técnico, no mediante una reforma legislativa. Algunos especialistas han cuestionado si esa vía resulta suficiente para modificar condiciones de este tipo.

Qué considerar antes de decidir

Para quien está próximo al retiro bajo la Ley 73, el margen para incrementar el promedio salarial en los últimos años se redujo de manera considerable.

El esquema sigue vigente y continúa siendo útil para mantener las semanas de cotización y la conservación de derechos. Lo que cambió es la posibilidad de elegir libremente el salario base.

Sus limitaciones también son reales: la persona paga la totalidad de las cuotas, la tasa sube cada año, cualquier interrupción en los pagos cancela el beneficio y el esquema no incluye servicio médico. Para quienes tienen pocas semanas cotizadas o están lejos del retiro, el costo puede no justificar el resultado.

Antes de tomar una decisión conviene revisar tres elementos: bajo qué régimen te corresponde pensionarte, cuál fue tu último salario base de cotización registrado y cuántas semanas tienes acumuladas.

Con esos datos, el cálculo deja de ser una suposición y se convierte en una proyección que puede compararse con otras alternativas, como la incorporación voluntaria en calidad de persona trabajadora independiente.

Preguntas frecuentes ¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS? Es la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio: un esquema que permite seguir cotizando ante el IMSS por cuenta propia después de dejar de trabajar con un patrón, para que las semanas de cotización no se detengan. La persona paga la totalidad de las aportaciones y el esquema no otorga por sí mismo cobertura médica. ¿Qué cambió en la Modalidad 40 en 2026? El Consejo Técnico del IMSS aprobó medidas temporales: el salario de contratación ya no se elige libremente, sino que es el último salario base registrado al causar baja más hasta una UMA, sin ser inferior al salario mínimo general. La inscripción es exclusivamente por medios digitales y las nuevas condiciones aplican desde la fecha de solicitud, sin efecto retroactivo. Quienes ya estaban inscritos conservan sus condiciones hasta que concluya el periodo contratado. ¿Me afecta si empecé a cotizar después de 1997? Si empezaste a cotizar después de julio de 1997 te pensionas bajo la Ley 97, donde el monto de la pensión no depende de un promedio salarial sino de los recursos acumulados en tu cuenta individual. Por eso los cambios a la Modalidad 40 tienen un efecto distinto para ti: lo determinante es el saldo de tu Afore y las aportaciones voluntarias a lo largo de tu vida laboral. ¿Sigue conviniendo inscribirse en la Modalidad 40? El esquema sigue vigente y es útil para mantener las semanas de cotización y conservar derechos, pero ya no permite elevar libremente el salario base para aumentar la pensión bajo la Ley 73. Antes de decidir conviene revisar bajo qué régimen te pensionarás, cuál fue tu último salario base de cotización registrado y cuántas semanas tienes acumuladas.