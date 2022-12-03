Conoce tres herramientas que te permiten cuidar de los recursos que has ahorrado con el esfuerzo de tu trabajo

Conoce tres herramientas que te permiten cuidar de los recursos que has ahorrado con el esfuerzo de tu trabajo

¿Qué pasaría si mañana pierdes tu empleo, si tu hijo se enferma o simplemente si sucede un accidente? ¿Qué consecuencias tendría eso en tu bienestar financiero y en el de tu familia? Aquí te decimos algunas maneras de cuidar tu patrimonio financiero, de acuerdo con especialistas.

En entrevista con El Contribuyente, la contadora María de los Ángeles Martínez Olguín, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el patrimonio financiero son aquellos recursos que se obtiene a través del esfuerzo laboral.

Debemos recordar que en la vida siempre hay riesgos que pueden afectarnos de distintas maneras, por lo que la especialista recomendó algunas herramientas para tener finanzas personales sanas y prevenir riesgos a futuro.

De acuerdo con la integrante del CCPM existen tres herramientas que te permiten cuidar de los recursos que has ahorrado con el esfuerzo de tu trabajo:

1.- Fondo para emergencias

La principal recomendación es contar con un fondo para emergencias que vaya de tres a seis meses de tu gasto personal mensual. Sin embargo, si trabajas por tu cuenta (por honorarios o negocio propio) es posible que necesites más.

Esto te servirá para riesgos contingentes a corto plazo, imprevistos como una enfermedad, así como riesgos de baja severidad. Por ejemplo: desperfectos en casa, algún accidente pequeño que te implique gastar en unas radiografías que no tenías presupuestadas, pagar el deducible de un seguro o simplemente, tener un colchón adicional que te pueda servir en caso de perder tu empleo.

2.- Los seguros Los seguros son mecanismos de protección para riesgos que pueden causar un impacto considerable a tus finanzas, por ejemplo: una enfermedad grave que puede costarte mucho dinero. Por ello, Martínez Olguín recomienda tres:

El seguro de vida, que podrás utilizarlo en caso de algún deceso, tus familiares puedan contar con recursos para todos los gastos funerarios que suelen ser altos.

Seguro de gastos médicos mayores por cualquier enfermedad o accidentes.

Seguro para bienes inmuebles.

3.- La sucesión (testamento o fideicomisos)

El testamento garantiza que en caso de que llegues a faltar, tus bienes serán entregados conforme a tus deseos. Evita que tu familia entre en largas disputas y problemas legales (como tener que llevar un juicio de intestado).

Como puedes ver, proteger lo que estás construyendo día a día es un aspecto muy importante que debes considerar en tu planeación financiera personal y tu proyecto de vida, ya que nadie está exento de un imprevisto.