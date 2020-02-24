El aumento de 53% en la recaudación de IEPS a gasolinas es el más grande desde 1998. En 2019, los ingresos por impuestos fueron de 5.38 billones de pesos. Este representa un aumento de 1.6% en térm...

El aumento de 53% en la recaudación de IEPS a gasolinas es el más grande desde 1998. En 2019, los ingresos por impuestos fueron de 5.38 billones de pesos. Este representa un aumento de 1.6% en términos reales frente a 2018. Aunque sea crecimiento, no es una buena noticia, pues fue menos de lo previsto. Uno de los principales problemas fue la recaudación de impuestos. Estos ingresos se pueden dividir de la siguiente manera:

ISR . En 2019 se recaudaron 1.68 billones de pesos; es decir, una caída de 2.2%.

. En 2019 se recaudaron 1.68 billones de pesos; es decir, una caída de 2.2%. IVA. En 2019 se recaudaron 933 mil millones de pesos. Esto es una caída de 2.3%.

En cambio, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas registró el crecimiento más alto desde 1998 con 53%. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se obtuvieron 297 mil millones de pesos por este impuesto en 2019. Esto también implica que se superaron las expectativas por 28 mil millones de pesos. Este incremento se debe, en parte, a que los precios de las gasolinas fueron estables durante el año. Así, la SHCP no tuvo que hacer muchos ajustes con el estímulo fiscal para compensar. Para 2020, los especialistas esperan otro buen año para el IEPS a gasolinas, pero no será suficiente para sanar las caídas en IVA e ISR. Con información de El Economista.

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