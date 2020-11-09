El artista, Pedro Ramírez Ponzanelli, es un cercano al círculo del presidente. El escultor Pedro Ramírez Ponzanelli pagó sus impuestos en especie al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante una escultura, un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador elaborado en bronce y granito. Como revela una investigación elaborada por el portal EMEEQUIS mediante una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la pieza fue aceptada en 2020 como pago en especie. Durante 2018, 162 obras fueron aceptadas bajo este concepto. En 2019 fueron 603 y en lo que va del año van 420. El busto del presidente López Obrador es la número 331. En propias palabras del artista, que se deshace en halagos al mandatario, su obra, titulada escuetamente como Lic. Andrés Manuel López Obrador, captura un gesto “imposible de hacer en la vida real”, pero que en el presidente sí es posible: el ceño fruncido, una mirada serena y una sonrisa cálida. Expresión que hace al político tabasqueño “carismático como pocos”. La lisonja fácil del artista va más allá, al declarar en entrevista para EMEEQUIS que él no se dirige a López Obrador como presidente, sino como “prócer”. “Yo no le llamo ‘señor presidente’. Le llamo ‘prócer’, porque esta obra ya forma parte de la historia”, dijo. “No es un busto cualquiera, es un busto que amalgama varios momentos del sentir de un ‘prócer’”. https://www.youtube.com/watch?v=QatH-CjR7Q0&feature=emb\_title Para que una obra sea aceptada por la Secretaría de Hacienda en pago, es necesario que cumpla con algunos requisitos formales, como pertenecer a ciertos géneros artísticos (no aceptan obras cinematográficas ni arquitectónicas), y ser avaladas por un comité de expertos. Tras ser aprobadas, las piezas se sortean y se distribuyen en partes iguales entre los municipios, las entidades federativas y el gobierno federal. El busto del presidente será destinado al gobierno federal, por lo que ahora está almacenado en una bodega cerrada al público, ubicada a escasos 200 metros del despacho del presidente, en Palacio Nacional. Ramírez Ponzanelli es un artista no ajeno al poder y al círculo del presidente. También es autor de un busto de la escritora Elena Poniatowska, cercana a AMLO. Otros de sus trabajos son una placa en la sede del gobierno de la capital, hecha en honor al periodista Virgilio Caballero, quien fuera vocero de Morena. A su develación asistieron Claudia Sheinbaum y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Ha recibido contratos gubernamentales de mano de funcionarios cercanos al presidente, como Jesús González Schmal, quien fuera su representante legal. En 2018, cuando Gonzáles Schmal era autoridad del centro histórico de la capital, encomendó al escultor la elaboración de 110 placas con los nombres originales de las avenidas. De acuerdo a EMEEQUIS, Gonzáles Schmal también autorizó el pago de un millón de pesos a Ramírez Ponzanelli como premio por ganar un concurso para crear una escultura en conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. El portal asegura que esta obra jamás fue instalada en la Plaza Tlaxcoaque y que no se sabe si el artista devolvió el dinero recibido por una obra que nunca fue instada. Sin embargo, EMEEQUISno especifica si la escultura nunca fue hecha, o si sólo no fue exhibida al público. Con información de EMEEQUIS. https://m-x.com.mx/al-dia/la-estatua-oculta-de-amlo-con-la-que-alguien-pago-impuestos-al-sat

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