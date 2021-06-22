La recaudación equivale al 13% del PIB. Esto es casi lo mismo que en Singapur, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. De acuerdo con el Rastreador de vulnerabilidades de flujos financi...

La recaudación equivale al 13% del PIB. Esto es casi lo mismo que en Singapur, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. De acuerdo con el Rastreador de vulnerabilidades de flujos financieros ilícitos, México está en el puesto 31 de paraísos fiscales en 2021. Esto implica que México pierde hasta nueve mil millones de dólares en impuestos al año; es decir, 6.4% de los ingresos tributarios totales. En este contexto, no es de extrañar que el país recaude menos que algunos paraísos fiscales. Como reporta La Jornada, en 2019 México recaudó el equivalente al 13% de su PIB. Esta proporción es menor a la de países como Luxemburgo, Países Bajos y Singapur, conocidos por tener las cargas tributarias más bajas.

Ni con la reforma de Buenrostro

Esta semana, Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, señaló en entrevista con Reforma que la reforma fiscal deberá aumentar la recaudación en por lo menos 2% del PIB si espera conseguir buenas notas de las calificadoras. Con esto, los ingresos tributarios alcanzarían el 15% del PIB. En 2019, por ejemplo, representaron el 13.1%; en 2020, el 14.4%. Por su parte, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha dicho que se puede conseguir ese 2% a través del combate a factureras y a la evasión fiscal, el fortalecimiento en la inspección fiscal en aduanas y el comercio exterior. Aunque en un principio dijo que todo esto se lograría sin una reforma fiscal, actualmente ya está trabajando en una propuesta que incorpore todo estos factores. Lamentablemente, el 2% extra pondría a México cerca del 15%. Esto sigue siendo menos que Luxemburgo, que ocupa el sexto puesto en paraísos fiscales. La recaudación de Luxemburgo equivale al 26% del PIB. También tendríamos menos recaudación que Países Bajos, el cuarto en la lista, que recauda 24% del PIB. Con la recaudación actual, México está en el mismo nivel de Singapur, el primer lugar de la lista con 13%. Con información de La Jornada, Reforma y Milenio https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/22/economia/en-mexico-se-recaudan-menos-impuestos-que-en-paraisos-fiscales/ https://www.reforma.com/piden-que-reforma-suba-recaudacion/gr/ https://www.milenio.com/negocios/paraisos-fiscales-mexico-en-el-lugar-31-en-el-mundo#:~:text=M%C3%A9xico%20ocupa%20el%20lugar%2031%20en%202021%20entre%20los%20pa%C3%ADses,para%20atraer%20capitales%20del%20exterior.

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