Esta ley establece que no se dispondrá del dinero de los trabajadores que estén cotizando en el IMSS o ISSSTE La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma que propone la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, destinado a administrar los ahorros para el retiro de cuentas inactivas. Con una votación de 252 a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, la medida busca transferir automáticamente los ahorros de los trabajadores a este nuevo fondo cuando alcancen la edad de 70 años en el sector privado y 75 años en el público. Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, destacó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar funcionará como un fideicomiso público administrado por el Banco de México. Este fondo no solo servirá como un sistema complementario a las pensiones ofrecidas por las Afores, sino que también promete resolver las falencias en la entrega de recursos por parte de las Afores a las instituciones de seguridad social. La reforma asegura que los trabajadores que continúen cotizando en el IMSS o ISSSTE no serán afectados por este cambio. Además, se establece la imprescriptibilidad del derecho de los trabajadores y sus beneficiarios a reclamar estos fondos, incluyendo los intereses generados, en cualquier momento. El debate parlamentario se centró en las preocupaciones sobre si la reforma representa un despojo de los ahorros de los trabajadores o si realmente constituye un paso adelante hacia mejorar las condiciones de sus futuras pensiones. Los legisladores ahora enfrentan la discusión de 230 reservas propuestas por diversos grupos parlamentarios, lo que indica que aún podría haber cambios significativos en la legislación antes de su implementación final.