El SAT espera que con la creación del portal se agilicen los trámites, pues los contribuyentes podrán encontrar toda la información necesaria en un solo lugar. Para mejorar la atención a los contri...

El SAT espera que con la creación del portal se agilicen los trámites, pues los contribuyentes podrán encontrar toda la información necesaria en un solo lugar. Para mejorar la atención a los contribuyentes, facilitar la realización de trámites vía remota y evitar actos de corrupción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la creación del minisitio del padrón de importadores y exportadores. El minisitio, busca que las personas físicas y morales puedan encontrar toda la información necesaria en un solo lugar, lo que agilizaría los trámites de inscripción, reincorporación o suspensión. El minisitio cuenta con cuatro pestañas:

Padrón de importadores. Padrón de importadores de sectores específicos. Padrón de exportadores sectoriales. Material adicional.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-grandes-contribuyentes/ El portal pretende ser “amigable” para guiarte mediante una serie de señalamientos a través de los trámites:

Quiénes lo presentan.

Dónde se presenta.

Requisitos.

Condiciones que se deben cumplir.

Pasos a seguir para realizar el trámite.

Compromiso de servicio y canales de atención.

Consulta del resultado de la solicitud presentada y documentos relacionados.

Para visitar el minisitio Padrón de Importadores y Exportadores, ingresa aquí. Para una atención personalizada, podrás marcar al número 55 627 22 728, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. https://twitter.com/SATMX TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/en-seis-meses-el-sat-supera-todo-lo-recaudado-por-auditorias-durante-2019/ Con información del SAT.

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