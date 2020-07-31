El SAT espera que con la creación del portal se agilicen los trámites, pues los contribuyentes podrán encontrar toda la información necesaria en un solo lugar. Para mejorar la atención a los contribuyentes, facilitar la realización de trámites vía remota y evitar actos de corrupción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la creación del minisitio del padrón de importadores y exportadores. El minisitio, busca que las personas físicas y morales puedan encontrar toda la información necesaria en un solo lugar, lo que agilizaría los trámites de inscripción, reincorporación o suspensión. El minisitio cuenta con cuatro pestañas:
- Padrón de importadores.
- Padrón de importadores de sectores específicos.
- Padrón de exportadores sectoriales.
- Material adicional.
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-grandes-contribuyentes/ El portal pretende ser “amigable” para guiarte mediante una serie de señalamientos a través de los trámites:
- Quiénes lo presentan.
- Dónde se presenta.
- Requisitos.
- Condiciones que se deben cumplir.
- Pasos a seguir para realizar el trámite.
- Compromiso de servicio y canales de atención.
- Consulta del resultado de la solicitud presentada y documentos relacionados.
Para visitar el minisitio Padrón de Importadores y Exportadores, ingresa aquí. Para una atención personalizada, podrás marcar al número 55 627 22 728, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. https://twitter.com/SATMX TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/en-seis-meses-el-sat-supera-todo-lo-recaudado-por-auditorias-durante-2019/ Con información del SAT.
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