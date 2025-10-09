Cámaras empresariales piden al Congreso frenar el aumento al IEPS en bebidas azucaradas por su impacto en el comercio minorista, el empleo y el consumo popular Organismos empresariales pidieron a la Cámara de Diputados detener el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) propuesto para bebidas azucaradas en el Paquete Económico 2026, al advertir que la medida no es un “impuesto saludable” y provocará daños al comercio minorista, especialmente a más de un millón de tienditas en todo el país. Durante una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Hacienda, representantes del sector privado cuestionaron los argumentos del Gobierno federal, que busca elevar el IEPS con el objetivo de reducir en 7 por ciento el consumo de refrescos y recaudar cerca de 41 mil millones de pesos adicionales. “No se trata de incrementar el costo, sino de reducir el consumo”, afirmó semanas atrás el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, mientras que el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que parte de los recursos recaudados se destinarán a programas de prevención, detección temprana de enfermedades renales y promoción de estilos de vida saludables.

📉 “No es un impuesto saludable”, señalan empresarios

Las cámaras empresariales rechazaron el argumento gubernamental de que el gravamen reducirá los problemas de salud pública asociados al consumo de bebidas azucaradas. Andrés Massieu, presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas, aseguró que el IEPS no ha sido eficaz en décadas pasadas, pues el consumo se ha mantenido estable mientras que los índices de obesidad han aumentado exponencialmente. “Es poco racional concentrar la carga fiscal en un producto que representa apenas el 5 por ciento de las calorías que consumen los mexicanos, dejando de lado el 95 por ciento restante que proviene de otras fuentes de energía”, señaló. Además, el sector considera que la medida afectará el consumo popular y al pequeño comercio, al tiempo que podría incentivar el crecimiento del mercado informal.

📊 Impacto en el comercio y el empleo

De acuerdo con Vicente Gutiérrez, de la Canaco CDMX, el aumento al IEPS podría perjudicar a más de 1 millón de tiendas de abarrotes, que en conjunto generan alrededor de 2 millones de empleos. “Estamos apoyando a la economía. Las empresas no van a cerrar, pero se irán a la informalidad”, advirtió.

Sector afectado Impacto estimado Riesgo Tiendas de abarrotes Más de 1 millón de establecimientos Reducción de ventas y migración a la informalidad Empleo 2 millones de trabajadores Pérdida de ingresos por menor consumo Consumo popular Aumento en el precio final al consumidor Disminución de la demanda de bebidas

⚠️ Críticas al aumento en productos no calóricos

Patricio Caso, representante de la Concamin y portavoz de Coca-Cola, cuestionó que el gobierno pretenda aplicar un incremento mayor a las bebidas con edulcorantes no calóricos que a las calóricas. “Esto representa para las calóricas un aumento de 1.43 pesos, mientras que para las no calóricas el alza es completa: de cero a tres pesos”, señaló. El sector considera que esta medida envía un mensaje contradictorio, ya que penaliza productos que, en teoría, deberían ser promovidos como alternativas menos calóricas.

🚬 Cigarros: otro punto de controversia

El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera también criticó el aumento al IEPS en cigarros. Su representante, Gastón Zambrano, señaló que actualmente el 70 por ciento del precio final de un cigarro corresponde a impuestos, por lo que un nuevo incremento ampliaría la brecha entre el precio del tabaco legal e ilegal. “Si este aumento se aprueba, el mercado ilícito de cigarros —hoy bajo el control del crimen organizado— crecerá, y el líder del mercado será el crimen organizado”, advirtió Zambrano.