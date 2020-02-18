Según Pedro Haces Barba, senador morenista con licencia y líder sindical, la subcontratación no es mala si cumple con las obligaciones sociales de los trabajadores y no se evade al fisco. En entrevista con La Política Online, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, quien también es senador con licencia de Morena, externó su postura sobre la discusión entre eliminar o regular el outsourcing en México. Pedro Haces opina que la tercerización o subcontratación laboral tiene que ser regulada, mas no eliminada. "A México le conviene, que las cosas se regulen, que no haya libertinajes financieros, que no dejen de pagar sus responsabilidades fiscales. Hay dos tipos: los buenos y los malos tercerizadores", dijo. El líder sindical dijo que a los tercerizadores que cumplen con sus obligaciones hay que impulsarlos a que paguen sus impuestos, a no evadan el seguro social ni el Infonavit. Aseguró que las empresas tienen derecho de contratar a otra empresa para realizar un servicio (limpieza, consultores, llevar sus nóminas, seguridad). Al preguntársele sobre las empresas de outsourcing que evaden sus obligaciones, comentó que a esas “hay que partirles su madre. Porque le están haciendo un daño patrimonial”. Sobre los que sí cumplen, dijo que simplemente hay que "meterlos al cajón del buen caminar". El legislador con licencia aplaudió la decisión de Ricardo Monreal, quien es líder de la bancada morenista en el senado, de hacer una parlamento abierto con expertos, sindicalistas, juristas, y demás técnicos en el tema laboral. Con información de La Política Online

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