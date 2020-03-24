Te decimos qué pasa si no presentas tu declaración anual. Desde hace unas semanas, contadores y representantes de la iniciativa privada han pedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una...

Te decimos qué pasa si no presentas tu declaración anual. Desde hace unas semanas, contadores y representantes de la iniciativa privada han pedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga para presentar la declaración anual. De acuerdo con *El Financiero,*personas físicas, morales y representantes de las principales cámaras empresariales enviaron cartas al SAT con este fin. A través de redes sociales, el SAT contestó lo siguiente:

Te informamos que por el momento no se tiene contemplada ninguna prórroga para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 para personas físicas y morales, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal.

Días después, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) volvió a pedir al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales. Esto es parte de un plan de emergencia económica para hacer frente a la recesión. De acuerdo con Diamantina Perales, presidenta del IMCP, estas medias son independientes a las medidas contra el coronavirus. El IMCP presentó el plan al SAT, pero únicamente en la declaración de personas morales. La idea es que si se aprueba, se podrá utilizar en personas físicas, que deben presentar su declaración en abril. Hasta ahora, parece que no habrá prórroga. Por eso, te decimos qué te puede pasar si no presentas tu declaración anual.

¿Qué pasa si no presentas tu declaración anual?

De acuerdo con el contador Rolando Silva Briceño, presidente de la Comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), puede ser que no pase nada. El especialista dice que eso se debe a que hay una figura en el Código Fiscal de la Federación (CFF) que se llama espontaneidad. Esto significa que pueden pasar dos o tres años y si el SAT no te pide la declaración, la podrías presentar y estarías cumpliendo de manera espontánea, sin ser acreedor a una multa. Sin embargo, las personas físicas obligadas que no realicen su declaración anual estarán expuestas a que la autoridad les requiera la declaración y que les impongan una multa. Mario Morales López, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que además de las multas, los contribuyentes podrían ser objeto de auditorías. Estas dependen del nivel de ingresos y de los factores de riesgo que tengan detectados las autoridades fiscales. El especialista dice que hay multas específicas por no presentar la declaración anual, pero considera que el problema más importante está relacionado con la opinión de cumplimiento. Si perteneces al régimen de actividades empresariales y tienes operaciones con terceros, tus clientes o proveedores podrían solicitar que estés al corriente. En caso de no presentar la declaración anual, lo más probable es que 15 días después de la fecha límite recibas un requerimiento.

Te pueden cancelar el certificado de sello digital

Este año entraron en vigor algunos cambios a las leyes fiscales. Entre ellos, están nuevos supuestos para cancelar el certificado de sello digital por no presentar la declaración. Los casos son los siguientes:

Cuando no se presente declaración anual un mes después a la fecha en que estaba obligado a hacerlo.

Cuando no se presenten declaraciones provisionales o definitivas cuando no se presenten dos o más consecutivas.

En los casos en que las Empresas que deducen operaciones simuladas no acrediten la adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrijan su situación fiscal.

Cuando el ingreso declarado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales no concuerde con los señalados en los CFDI.

Si los datos de contacto proporcionados por el contribuyente en el buzón tributario están mal.

Cuando no se desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.

Si lo cancela, tu empresa no podrá facturar. Por eso, mejor presenta la declaración anual a tiempo.

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