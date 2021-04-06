La Prodecon solicitó a la autoridad fiscal que informe sobre la situación de un listado de inconsistencias detectadas en el aplicativo de la declaración anual de personas morales. Los contribuyente...

La Prodecon solicitó a la autoridad fiscal que informe sobre la situación de un listado de inconsistencias detectadas en el aplicativo de la declaración anual de personas morales. Los contribuyentes enfrentaron distintas problemáticas al presentar la declaración anual de personas morales en 2021, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Fallas en el aplicativo de la declaración anual de personas morales

Lo anterior se debe a las fallas técnicas que presentó el aplicativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cumplir con dicha obligación. Por eso, contadores y empresarios solicitaron una prórroga para la presentación de la declaración anual de las personas morales. El SAT prometió arreglar las fallas, pero no otorgó la prórroga.

Seguimiento al problema de las fallas en el aplicativo del SAT

En este contexto, el 29 de marzo, representantes del IMCP y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se reunieron, para darle seguimiento al problema de las fallas en el aplicativo del SAT. En dicha reunión, el IMCP expuso la problemática detallada de cada uno de los errores que, hasta la fecha en que se llevó a cabo la reunión, existían en el aplicativo y que impidieron a contribuyentes realizar la presentación de la declaración anual de personas morales 2020. Además, el IMCP entregó documentos que fundamentan los errores. El objetivo de exponer la problemática, es apoyar a los contribuyentes a que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Prodecon investiga fallas en el aplicativo de la declaración anual

El martes 30 de marzo, como seguimiento a lo acordado en dicha reunión, la Prodecon presentó un requerimiento de información al SAT. Esto como parte de sus acciones de investigación, para el inicio de un análisis sistémico. En el requerimiento de información, la Prodecon solicitó a la autoridad fiscal que informe sobre la situación de un listado de inconsistencias detectadas en el aplicativo de presentación de las declaraciones anuales de personas morales. Esto lo informó el IMCP a través de un comunicado, y señaló que dará seguimiento al tema, para encontrar soluciones a dicho problema. Puedes ver el comunicado del IMCP aquí / Fecha de publicación: 31 de marzo de 2021.

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