De aprobarse la reforma en los términos señalados, aplicará a partir del 1 de noviembre de este 2022.

La iniciativa sobre la eliminación del horario de verano, presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se discutirá en los próximos días en el pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.

Ayer, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que elimina el horario vigente en el país desde hace 26 años. Con 22 votos a favor, uno en contra y once abstenciones, los legisladores avalaron la derogación de la Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de diciembre de 2001 y el Decreto por el que se Establece el Horario Estacional publicado el 1 de marzo de 2002. El jefe del Ejecutivo envió desde junio pasado una iniciativa al Congreso para eliminar el horario de verano con el argumento de que 71 por ciento de los ciudadanos lo rechazan y se ahorra solo un .16 por ciento del consumo nacional de electricidad. La iniciativa presidencial expone que tan solo en 2021, el consumo nacional fue de 327 mil gigavatios por hora (Gw/h) y el ahorro por el horario de verano fue de 537 Gw/h, es decir, de 0.16 por ciento, lo que equivale a mil 138 millones de pesos. Lo cual, no es un ahorro significativo, de acuerdo con AMLO. “La presente iniciativa propone abrogar la Ley vigente para sustituirla por una nueva que reconoce los husos horarios conforme al meridiano de Greenwich pactado internacionalmente en 1884. No obstante, se plantea mantener un horario estacional de excepción para los municipios de la frontera norte, dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de los Estados Unidos de América”, se lee en el documento. En entrevista con MVS Noticias, Víctor Ramírez, vocero Plataforma México, Clima y Energía, dijo que el horario de verano será eliminado en otros países. "Las condiciones han cambiado, no es lo mismo ahora que cuando establecieron el Horario de Verano. Ya no tiene razón de ser, en muchos lugares del mundo se está eliminando", comentó.

¿El horario de verano afecta la salud?

De acuerdo con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, en el 2021 el ahorro en potencia eléctrica fue de 0.16% y además, afecta el reloj biológico. En la población de niñas, niños y adolescentes se sufre trastornos en la conciliación del sueño por la noche, lo que aumenta la presencia de somnolencia diurna, sobre todo durante las primeras semanas de adaptación al horario estacional. "Este hallazgo fue confirmado mediante análisis diarios de sueño, que reportaron una pérdida de sueño aproximada de 27 minutos por noche", se cita propuesta enviada al Congreso por el presidente. Asimismo, según señala el texto, en adultos produce somnolencia, irritabilidad, dificultad para mantener la atención, la concentración y la memoria. Añade que en materia de energía, el cambio de horario nunca propició ahorros por más del 1%. “Diversas instituciones han realizado estudios sobre los efectos del Horario de Verano en otros aspectos sociales y económicos, como la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, la educación, la familia, el medio ambiente y la seguridad pública”, dice el texto.

Horarios “estándar” y “estacional”

La propuesta de eliminación del horario de verano precisa que en el país, en general habrá un horario “estándar”, mientras que en los municipios de la frontera norte se mantendrá un horario “estacional”. Lo anterior, para no afectar “la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante con los Estados Unidos”. El horario en la frontera cambiará el segundo domingo del mes de marzo, y terminará el primer domingo del mes de noviembre de cada año. De aprobarse la reforma en los términos señalados, aplicará a partir del 1 de noviembre de este 2022.