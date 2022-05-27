El incremento de la recaudación se debe, en gran medida, a las acciones de fiscalización del fisco mexicano De acuerdo con un estudio de México Evalúa, de enero a marzo el incremento de la recaudación tributaria ha sido impulsado por los actos de fiscalización promovidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no por la recaudación primaria de los impuestos. Al respecto, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y de Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que mientras que la recaudación por fiscalización creció 16.1% anual, la recaudación primaria está estancada, con un crecimiento de apenas 0.3 por ciento. “La recaudación primaria está muy marginal, es la que viene de la actividad económica, cuando las personas pagan por sus ingresos, mientras que la secundaria sí requiere un trabajo de fiscalización, hacer auditorías, revisiones a los contribuyentes”, explicó Mariana Campos en conferencia de prensa. Para el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que obtuvo 139 mil 934 millones de pesos por esfuerzos adicionales de recaudación, lo que implicó un crecimiento de 17.7% anual en términos reales. “La fiscalización se ha vuelto más eficaz, pero también se debe a que en ocasiones las autoridades toman posiciones agresivas, que a veces es exacerbado, puede hacer que los contribuyentes paguen cantidades de forma injusta”, comentó a El Heraldo, Mario Barrera, fiscalista de Holland and Knight. De acuerdo con el SAT esa situación es producto de que las acciones de fiscalización han logrado modificar la cultura de pago de los contribuyentes, quienes han optado por cumplir de manera voluntaria, en tiempo y forma, sus obligaciones. Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), comentó que la fiscalización y las medidas por parte del SAT para cumplir sus metas recaudatorias van a continuar, lo cual se demuestra con el Plan Maestro para Grandes Contribuyentes 2022. Al primer trimestre del año, los ingresos tributarios mantuvieron su crecimiento y alcanzaron un billón 120 mil 918 millones de pesos, monto 2.0% mayor que en el mismo periodo de 2021. Al compararse con 2018, se alcanzó un incremento real de 19%. Asimismo, cabe resaltar que este año, de los 139 mil 934 millones de pesos que obtuvo el SAT por eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización durante enero-marzo, 50 mil 805 millones de pesos, es decir, 36.3% del total, corresponde a ingresos por fiscalización.