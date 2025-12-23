Conoce los principales incentivos fiscales que entran en vigor en 2026: repatriación de capitales, regularización fiscal, estímulos culturales y beneficios en ISR e IVA Para el ejercicio fiscal 202...

Conoce los principales incentivos fiscales que entran en vigor en 2026: repatriación de capitales, regularización fiscal, estímulos culturales y beneficios en ISR e IVA Para el ejercicio fiscal 2026, el marco tributario mexicano incorpora una serie de incentivos fiscales y descuentos en cuotas cuyo objetivo es doble: por un lado, promover la regularización de contribuyentes y capitales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y por otro, incentivar la inversión productiva y generar beneficios económicos, sociales y culturales. Estas medidas forman parte del Paquete Económico 2026, ya aprobado por el Congreso de la Unión, y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Su alcance abarca tanto a personas físicas como morales, con estímulos diferenciados según el tipo de actividad y nivel de ingresos.

Qué es un incentivo fiscal y por qué es relevante

Un incentivo fiscal, también denominado beneficio fiscal, es una disposición prevista en las leyes tributarias que otorga un trato preferencial a ciertos contribuyentes o actividades. Dicho trato puede materializarse mediante deducciones adicionales, exenciones, tasas reducidas o descuentos en cuotas y derechos. La finalidad de estos incentivos es orientar el comportamiento económico, fomentar sectores estratégicos o corregir desigualdades, sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas existentes.

Principales incentivos fiscales aprobados para 2026

De acuerdo con la legislación aprobada, existen al menos siete incentivos relevantes que marcarán la agenda fiscal de 2026. A continuación, se describen sus características principales.

1. Programa de repatriación de capitales

Con el objetivo de impulsar la inversión interna, se estableció un programa para la repatriación de capitales que se encuentren en el extranjero, siempre que sean de origen lícito y hayan permanecido fuera del país hasta el 8 de septiembre de 2025. El programa entra en vigor el 1 de enero de 2026 y ofrece una tasa preferencial de ISR del 15%, sin posibilidad de aplicar deducciones, frente a la tasa máxima general que puede alcanzar hasta 35%. El capital repatriado deberá invertirse a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y mantenerse por un periodo mínimo de tres años. Entre las inversiones elegibles se incluyen:

Adquisición de bienes nuevos de activo fijo.

Compra de terrenos y construcciones.

Proyectos vinculados al “Plan México” o a los Polos de Desarrollo.

2. Ampliación del programa de regularización fiscal

El Programa de Regularización Fiscal implementado en 2025 se amplía de manera significativa para 2026. En su versión anterior, estaba dirigido a contribuyentes con ingresos menores a 35 millones de pesos; sin embargo, el nuevo esquema eleva el umbral hasta 300 millones de pesos de ingresos registrados en el ejercicio fiscal 2024. El programa permite:

Condonación de hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en ciertos supuestos.

Condonación del 90% de multas relacionadas con obligaciones formales no pagadas.

Para acceder al estímulo, los contribuyentes deberán presentar las declaraciones omitidas y cubrir el pago correspondiente en una sola exhibición, a más tardar el último día de 2026.

3. Productos de gestión menstrual sin IVA

Como extensión de la reforma aprobada en 2021, que eliminó el IVA a toallas sanitarias y tampones, en 2026 se incorporan a la tasa cero los calzones y discos menstruales. Con esta medida, México se convierte en el primer país de América Latina en liberar del IVA a todos los productos de gestión menstrual, alineándose con prácticas adoptadas en países como Canadá y Reino Unido.

4. Productos con nicotina utilizados como terapia sin IEPS

Aunque en 2026 se prevén incrementos al IEPS aplicable a cigarrillos y tabaco, se establece una excepción para ciertos productos con nicotina utilizados como terapia de reemplazo. La exención aplica únicamente cuando los productos cuenten con registro sanitario como medicamentos emitido por la autoridad competente.

5. Estímulo fiscal a la enajenación de libros, periódicos y revistas

La Ley del ISR para 2026 incorpora un estímulo dirigido a personas físicas y morales residentes en México cuya actividad principal sea la venta de libros, periódicos y revistas. El beneficio consiste en una deducción adicional equivalente al 8% del costo de los ingresos totales, siempre que:

Los ingresos totales del ejercicio anterior no excedan seis millones de pesos.

Al menos el 90% de los ingresos provengan de la enajenación de estos productos.

6. Descuentos en zonas arqueológicas y monumentos

Para 2026 se actualizan las cuotas de acceso a monumentos y zonas arqueológicas; no obstante, se mantienen descuentos relevantes para nacionales y residentes:

50% de descuento en sitios de Categoría I.

45% de descuento en sitios de Categoría II y III.

7. Acceso gratuito al Museo Nacional de Arquitectura

Como parte de la estrategia “República cultural y lectora”, a partir del 1 de enero de 2026 el acceso al Museo Nacional de Arquitectura de Bellas Artes será completamente gratuito. Esta medida busca integrar al museo a un sistema de acceso libre, fomentando la divulgación de la arquitectura mexicana, el diseño y el urbanismo entre públicos nacionales y extranjeros.

Resumen de incentivos fiscales 2026