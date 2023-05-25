La secretaría realiza auditorías y advierte que muchas empresas perderán su registro como empresas de servicios especializados Las empresas que presten servicios de subcontratación y que no estén inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) podrán ser sancionadas por el delito de defraudación fiscal. Lo anterior lo advirtieron recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de un comunicado conjunto.

Muchas empresas perderán el REPSE

A dos años de la reforma por la que se eliminó la subcontratación laboral para permitir únicamente la de servicios especializados, la STPS realiza auditorías y advirtió que muchas empresas perderán su registro como contratistas especializadas. Esto se debe, entre otras razones, porque utilizan el registro para simular la prestación de servicios especializados, cuando en realidad siguen subcontratando personal. En entrevista con El Economista, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS explicó que hay un total de 139,000 empresas dadas de alta en el REPSE. Pero aclaró que la constancia de registro no debe ser interpretada como un permiso para subcontratar trabajadores. “Si estás suministrando personal y están contratando para la actividad preponderante de la empresa que los contrata, están incumpliendo con la Ley, están cometiendo un fraude fiscal y el mensaje es que vamos a auditar la STPS y el SAT. Además, las facturas que generan no pueden ser deducibles porque están facturados en un marco de ilegalidad”, señaló el funcionario al medio.

Cancelación del REPSE a empresas

En estos dos años, la autoridad laboral canceló el registro, por mal uso, a 200 empresas. Pero el funcionario indicó que no es un número indicativo, porque están en proceso de revisión otras más por auditorías, y conforme avance el año será exponencialmente mayor el número de registros cancelados, porque están terminando los plazos de garantía. El titular de la Unidad de Trabajo Digno añadió que, aunque estén en el REPSE, “si estás suministrando personal y están contratando para la actividad preponderante de la empresa que los contrata, están incumpliendo con la Ley, están cometiendo un fraude fiscal y el mensaje es que vamos a auditar la STPS y el SAT. Además, los CFDI que generan no pueden ser deducibles porque están facturados en un marco de ilegalidad”.

Nuevo registro cada tres años

El funcionario de la STPS recordó que cada tres años las empresas deben renovar su registro en el REPSE. Esto ocurrirá el próximo año, y para ello deben estar al corriente de sus obligaciones en el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Asimismo, destacó que “hay incumplimiento de diferentes tipos, unos más graves que otros, no todo tipo de incumplimiento tiene el mismo nivel de gravedad”.

Razones por las que las empresa perdieron el registro

Las principales razones por las que esas 200 empresa perdieron el registro son las siguientes:

Que hayan dejado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Porque no sólo es en el momento de obtener el registro que deben tener una opinión positiva, sino de manera permanente

Incumplir con la obligación de informar periódicamente al IMSS de los contratos establecidos con otra empresa y el número de trabajadores que están involucradas en ellos para verificar que todos estén dados de alta en el Seguro Social

Y el más grave, que utilicen el REPSE para simular un servicio especializado, y en realidad haya subcontratación de personal.