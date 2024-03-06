La declaración anual de personas físicas se debe presentar en abril Los contribuyentes personas morales deben presentar la declaración anual en los primeros tres meses del año. Dicha declaración sirve para determinar el Impuesto sobre la Renta (ISR) que se tiene que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así que la declaración anual de personas morales se puede presentar de enero a marzo. Esto lo establece el Artículo 9 de la Ley del ISR: “El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal”. Por otro lado, la declaración anual de personas físicas se debe presentar en abril. En este contexto, hay contribuyentes personas físicas que piensan que pueden presentar su declaración anual desde los primeros meses del año. Pero lo anterior no es posible, porque la misma Ley del ISR establece que las personas físicas deben presentar su declaración anual a partir del mes de abril. Esto lo establece el Artículo 150 de la Ley del ISR: “Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas”. Así que las personas físicas que quieran presentar su declaración anual podrán hacerlo hasta abril de 2024.