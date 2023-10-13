Ricardo Salinas Pliego enfatizó que los grandes contribuyentes como él aportan el 46% de la recaudación de impuestos En un tuit altamente controvertido, el magnate y dueño de Grupo Salinas, Ricardo...

Ricardo Salinas Pliego enfatizó que los grandes contribuyentes como él aportan el 46% de la recaudación de impuestos En un tuit altamente controvertido, el magnate y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, compartió sus opiniones sobre el sistema tributario mexicano. La declaración provocó una oleada de reacciones y ha encendido un debate público sobre la responsabilidad fiscal de las grandes corporaciones y empresarios en México. El tuit, publicado por el dueño de Elektra señala: “Para que les de diarrea, ¿qué pasaría si los grandes contribuyentes, o sea empresarios como yo que representamos el 0.02%, del total de contribuyentes un día dijéramos que estamos hartos de mantener HDP huevones rateros y dejáramos de pagar? Aunque todos los pobres chairos que lloran en mi cuenta, que dicen que pagan sus $1,000 pesos de impuestos mensuales de sus salarios… toooodos ellos juntos, no representan ni el 27% del total de la recaudación, así que sin empresarios como yo, se morirían de hambre, aguas 😌!!!”.

Para que les de diarrea, ¿qué pasaría si los grandes contribuyentes, o sea empresarios como yo que representamos el 0.02%, del total de contribuyentes un día dijéramos que estamos hartos de mantener HDP huevones rateros y dejáramos de pagar? Aunque todos los pobres chairos que… pic.twitter.com/ugvG7IgYfL — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 10, 2023

Las palabras de Salinas Pliego no solo han desencadenado una discusión en línea, sino que también han generado reacciones de diversos sectores de la sociedad, desde políticos hasta economistas y ciudadanos comunes. Mientras algunos concuerdan con su perspectiva, argumentando que es necesario revisar el sistema fiscal para evitar la evasión de impuestos por parte de grandes empresas, otros critican su postura, cuestionando la ética de un empresario que aboga por una mayor transparencia fiscal.

Reacciones de expertos

Economistas y analistas fiscales han respondido al tuit del dueño de Tv Azteca con puntos de vista variados. Algunos coinciden en que el sistema tributario en México necesita reformas significativas para garantizar una distribución justa de la carga fiscal, mientras que otros señalan que las grandes corporaciones deben ser líderes en cumplimiento fiscal para promover el desarrollo económico y social del país.

Opiniones políticas

Figuras políticas prominentes también han participado en la discusión. Algunos líderes de la oposición han utilizado el tuit como evidencia de la necesidad de cambios profundos en las políticas fiscales actuales, mientras que representantes del partido en el poder han defendido la efectividad del sistema tributario actual, resaltando los programas sociales financiados a través de impuestos.

¿Cuánto debe Salinas Pliego en impuestos?

Hasta diciembre de 2022, las empresas de Ricardo Salinas Pliego acumulaban un adeudo de cerca de 32 mil millones de pesos ante el SAT. Los medios de comunicación han expuesto que la cantidad exacta es de 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2006 y 2013.