La solicitud de conciliación de factura sirve a los contribuyentes cuando enfrentan problemas relacionados con la emisión, recepción o cancelación de los CFDI El Servicio de Administración Tributar...

La solicitud de conciliación de factura sirve a los contribuyentes cuando enfrentan problemas relacionados con la emisión, recepción o cancelación de los CFDI El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un servicio para los contribuyentes denominado conciliación de factura. La solicitud de conciliación de factura es un proceso que se utiliza cuando hay discrepancias o problemas con las facturas electrónicas, conocidas como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). De acuerdo con Fiscalia, la solicitud de conciliación de factura sirve a los contribuyentes cuando enfrentan problemas relacionados con la emisión, recepción o cancelación de los CFDI. Este servicio es crucial para asegurar que tanto emisores como receptores cumplan con sus obligaciones fiscales de manera adecuada.

¿Qué es la conciliación de facturas?

El texto indica que la conciliación de facturas es un servicio ofrecido por el SAT para intervenir en las siguientes situaciones:

Cuando un proveedor no emitió una factura requerida

La canceló sin motivo aparente o

La emitió un comprobante que el receptor no reconoce

O cuando se requiere aceptar la cancelación de una factura emitida previamente​.

Proceso de solicitud de conciliación de factura

Fiscalia explicó que el proceso para solicitar la conciliación es completamente digital y se puede iniciar en cualquier momento a través del portal del SAT. El proceso de solicitud de conciliación de factura es el siguiente:

Identificación del problema : El primer paso es identificar claramente el problema con la factura. Esto podría ser un error en los datos, un problema con la cancelación, o una discrepancia en los montos reportados.

: El primer paso es identificar claramente el problema con la factura. Esto podría ser un error en los datos, un problema con la cancelación, o una discrepancia en los montos reportados. Contacto con el emisor : Antes de proceder con una solicitud formal de conciliación, es recomendable contactar al emisor de la factura para intentar resolver el problema directamente. Muchas veces, los errores pueden corregirse rápidamente sin necesidad de intervención del SAT.

: Antes de proceder con una solicitud formal de conciliación, es recomendable contactar al emisor de la factura para intentar resolver el problema directamente. Muchas veces, los errores pueden corregirse rápidamente sin necesidad de intervención del SAT. Solicitud al SAT : Si el problema no se resuelve directamente con el emisor, puedes proceder a realizar una solicitud de conciliación a través del portal del SAT. Para esto necesitarás seguir los siguientes pasos: 1.- Acceso al portal: Ingresar al portal del SAT y dirigirse al apartado de Facturación Electrónica. 2.- Captura de la solicitud: Seleccionar la opción de 'Solicitud de conciliación de factura' y llenar los campos requeridos en el formulario digital. 3.- Seguimiento: Una vez enviada la solicitud, el contribuyente recibe un correo electrónico con información para seguir el proceso, incluyendo una contraseña para acceder a detalles específicos de su caso​​.

: Si el problema no se resuelve directamente con el emisor, puedes proceder a realizar una solicitud de conciliación a través del portal del SAT. Para esto necesitarás seguir los siguientes pasos: Acceso al portal: Ingresar al portal del SAT y dirigirse al apartado de Facturación Electrónica. Captura de la solicitud: Seleccionar la opción de 'Solicitud de conciliación de factura' y llenar los campos requeridos en el formulario digital. Seguimiento: Una vez enviada la solicitud, el contribuyente recibe un correo electrónico con información para seguir el proceso, incluyendo una contraseña para acceder a detalles específicos de su caso​​. Seguimiento de la solicitud : Una vez enviada la solicitud, el SAT realizará una revisión del caso. Es importante mantener un seguimiento, porque el SAT podría requerir información adicional o documentos complementarios para resolver la situación.

: Una vez enviada la solicitud, el SAT realizará una revisión del caso. Es importante mantener un seguimiento, porque el SAT podría requerir información adicional o documentos complementarios para resolver la situación. Resolución: El SAT informará sobre la resolución del problema, que puede incluir la corrección de la factura, la emisión de una nueva factura, o la cancelación adecuada de la factura problemática.

Consideraciones Importantes

Tiempo de respuesta: Los tiempos de respuesta del SAT pueden variar dependiendo del caso y la carga de trabajo del momento. Por lo general, se espera una respuesta dentro de 15 a 30 días hábiles.

Documentación y datos correctos: Asegúrate de proporcionar toda la información y documentación correcta y precisa para evitar demoras en el proceso de conciliación.

Plataforma de facturación: Utiliza siempre plataformas de facturación confiables y asegúrate de que tus datos estén actualizados y sean correctos tanto en la plataforma como en el portal del SAT.

Fiscalia considera que este servicio es útil para poder solventar los incidentes en los que ciertos proveedores se rehúsan a emitir facturas, se cancelan indebidamente, o se rehusan a realizar una cancelación procedente.