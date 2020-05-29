Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., empresa originaria de Monterrey, llegó a un acuerdo con el SAT para el pago de sus impuestos. La embotelladora de Coca-Cola informó en un comunicado del convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8 mil 790 millones de pesos con el objetivo de "finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales". La empresa regia señaló que esta cifra aparecerá en los estados financieros del segundo trimestre del presente año. Femsa, que también posee la cadena Oxxo, se suma a Walmart de México quien el pasado 25 de mayo hizo el pago de 8 mil 79 millones de pesos al SAT, por concepto de liquidar asuntos fiscales por la venta de Vips durante el año 2014. Este hecho fue reconocido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera citó: "mi reconocimiento a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas, irnos a tribunales. En vez de eso, decidieron revisar las cuentas y aceptarlo."