La autoridad está enviando advertencias sobre la deducibilidad de gastos relacionados con empresas dadas de baja del REPSE

La autoridad está enviando advertencias sobre la deducibilidad de gastos relacionados con empresas dadas de baja del REPSE

El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) es un requisito obligatorio en México para las empresas que ofrecen servicios u obras especializadas. Este registro se implementó tras la reforma laboral de 2021 que regula la subcontratación laboral o outsourcing.

Comunicados del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado a enviar avisos a los contribuyentes, recordándoles que para que los gastos de la empresa sean deducibles, deben cumplir con los requisitos del Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Además, el SAT advierte que los gastos no serán deducibles si se realizan operaciones con empresas que ya no están registradas en el REPSE.

Este comunicado ha generado críticas, ya que puede crear confusión. El hecho de que una empresa no esté actualmente en el padrón del REPSE no significa que no estuviera registrada cuando se realizaron las operaciones. Esto ha llevado a malentendidos sobre la deducibilidad de gastos en situaciones donde el proveedor sí estaba registrado al momento de prestar el servicio.

Momento de cumplimiento de requisitos

La consultora Fiscalia subraya que los requisitos de deducción deben cumplirse en el momento en que se realiza la deducción. Si en ese momento el proveedor de servicios estaba registrado en el REPSE, y la documentación comprobatoria lo demuestra, no debería haber problema para deducir esos gastos.

Planteamiento ante la autoridad

Esta inquietud fue planteada al SAT durante la Tercera Reunión 2024 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente. El SAT aclaró que las cartas invitación no buscan determinar la situación fiscal de los contribuyentes, sino que son comunicados generales basados en posibles omisiones. Sin embargo, el contribuyente puede hacer deducibles los gastos si cumple con los requisitos fiscales y tiene la documentación adecuada para demostrarlo.

Fiscalia recordó la importancia de contar con la documentación necesaria que confirme que los requisitos de deducción se cumplieron en el momento en que se realizó el gasto, y bajo las normas vigentes en ese momento.

Notas pendientes:

https://www.elcontribuyente.mx/2023/08/cuanto-debo-pagar-al-mes-para-tener-seguro-del-imss/

https://www.elcontribuyente.mx/2023/09/cuida-este-detalle-si-pagas-por-asimilados-a-salarios/