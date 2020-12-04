Iniciativa privada y gobierno federal esperan terminan las mesas de trabajo el próximo miércoles. Las mesas de trabajo entre la iniciativa privada y el gobierno federal no han llegado a un acuerdo ...

Iniciativa privada y gobierno federal esperan terminan las mesas de trabajo el próximo miércoles. Las mesas de trabajo entre la iniciativa privada y el gobierno federal no han llegado a un acuerdo sobre la reforma a la subcontratación. De acuerdo con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el próximo miércoles se llevará a cabo otra reunión para concluir. El dirigente dijo que avanzaron en muchos temas; sin embargo, no especificó. Lo que sí aclaró que es que el gobierno ha estado abierto a las preocupaciones de los empresarios; además, por ser un tema complejo, las negociaciones están tomando más de lo que se esperaba. Hasta el momento, no se ha definido qué figuras se permitirán dentro de la subcontratación y cuáles no. Es decir, todavía no se sabe si desaparecerá el *insourcing.*En este sentido, Salazar dijo que todavía no se puede hacer una conclusión sobre ese tema. Por otro lado, ambas partes siguen discutiendo otros temas relacionados como el reparto de utilidades y la entrada en vigor. De acuerdo con Salazar, el próximo miércoles se llegará a un acuerdo.

Eliminar outsourcing no es la respuesta: CCE

El tono del presidente del CCE cambió radicalmente en una videoconferencia organizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Durante la entrevista, Salazar dijo que la política pública debe tomar en cuenta las opiniones del sector que se verá afectado. Además, explicó que eliminar toda la subcontratación porque algunos han abusado de ella no es la respuesta.

“La política pública no se la podemos dejar nada más a los políticos porque sus intereses o son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias que eso tiene en nuestras propias actividades. “El mejor ejemplo que puedo poner es todos los problemas que nos está enfrentando una iniciativa para eliminar de un tajo una práctica que, si bien fue mal utilizada por algunos, yo he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles. ¡No jodan! En vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada.”

Con información de Impuestum y Reforma https://impuestum.mx/noticias/2130/No+hay+humo+blanco+en+outsourcing https://reforma.com/2teDXr/reprocha-salazar-sobre-quitar-outsourcing-no-jodan/

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