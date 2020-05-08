Dos miembros de la ayudantía de AMLO hoy son administradores del SAT. No tienen experiencia fiscal. Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa fueron promotores de Morena en las elecci...

Dos miembros de la ayudantía de AMLO hoy son administradores del SAT. No tienen experiencia fiscal. Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa fueron promotores de Morena en las elecciones presidenciales de 2018. Después, ambos formaron parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de ganar las elecciones, AMLO dijo que sustituiría a los miembros de Estado Mayor Presidencial por 20 profesionistas:

“Voy a contar con una Ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura, y serán hombres y mujeres. 10 hombres y 10 mujeres.”

De asistentes a administradores del SAT

Javier Portugal Dorantes estudió Ciencias Políticas en la UNAM. También asesoró a Morena en el Congreso federal de 2015 a 2018. Su último puesto fue el de acompañar a AMLO en sus giras por el país. En este último puesto, su salario era de 46 mil pesos al mes. Ahora, Portugal Dorantes es el Administrador Central de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su sueldo actual es de 92 mil pesos. Por el otro lado, Paloma Rachel Aguilar Correa trabajó en el despacho Torres y Blásquez que asesoraba a Teófilo Torres Corzo, ex gobernador de San Luis Potosí. Después, fue asesora parlamentaria del PRI en 2015. Entre 2016 y 2018, fue promotora de afiliación de Morena y llegó a ser candidata a diputada federal. En su último puesto como asistente de AMLO, su salario era de 46 mil pesos. Ahora, Aguilar Correa es la Administradora General de Recursos y Servicios del SAT. Su salario es de 103 mil pesos. Hay que destacar que ninguno de ellos tiene alguna experiencia en temas fiscales.

AMLO los defiende

En la mañanera de hoy, AMLO fue cuestionado sobre estos dos puestos. De acuerdo con él, sí cumplen con el perfil necesario; además, son “incorruptibles”.

“Tienen mucha experiencia. No recuerdo ahora a Portugal pero sí a Paloma. Paloma que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental. Es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que se necesita en el SAT y todo el gobierno: servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan.”

Con información de Reforma.

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