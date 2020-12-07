Algunos contribuyentes se apoyan en redes sociales creando cuentas, para poder concretar una cita. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al ...

Algunos contribuyentes se apoyan en redes sociales creando cuentas, para poder concretar una cita. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendieron sus actividades, o redujeron sus operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, en lo que refiere a la autoridad fiscal, uno de los efectos fue que el número de citas disponible bajó drásticamente. Otro efecto fue la supuesta venta de citas. Esto hace que los contribuyentes se enfrenten a la escasez de citas.

Contribuyentes se apoyan en redes

Por eso, algunos contribuyentes crearon cuentas en redes sociales para apoyarse y para poder concretar una cita. Esto ante la saturación en el sistema. De acuerdo a una nota publicada por El Informador, contribuyentes de Jalisco han creado cuentas en redes sociales, como Twitter, para avisar sobre los breves momentos en los que hay disponibilidad de citas. Por ejemplo, el usuario “¿Ya abrió citas el SAT?” informa cuando hay espacios de atención. El diario informó que, por esa vía, la mayoría de los contribuyentes pregunta sus dudas y los demás comparten sus consejos y experiencias. Por ejemplo, Yare Arias escribió el pasado 23 de noviembre: “Hace unos meses buscaba cita y no había… y ahora encontré esta página, ya que en el portal del SAT no me daba la opción. Por lo regular, son los viernes cuando se abren las citas y es una buena recomendación”.

Cada trámite requiere una cita

Otra crítica detectada por El Informador, surge cuando los contribuyentes al fin obtienen una cita, quieren realizar varios trámites y no pueden. Esto se debe a que llegan a las oficinas y les precisan que cada servicio requiere de una atención diferente.

Aumentan las quejas

El SAT amplió los horarios de atención para mejorar el servicio. Pero las medidas son insuficientes para los usuarios, quienes aseguran que llevan hasta seis meses sin lograr éxito. Lo anterior se debe, en parte, a que en el portal del SAT no hay recomendaciones concretas. Además, es muy complicado tener suerte por vía telefónica. Los siguientes son datos proporcionados por el diario para dimensionar el problema:

El SAT precisó por transparencia que, entre enero y noviembre pasados, se liberaron 4.3 millones de citas a nivel nacional. Sin embargo, el año pasado sumaron 8.3 millones.

En los 10 primeros meses de este año, el SAT recibió mil 666 quejas por falta de citas, lo que representa un crecimiento de 12 veces comparado con las 135 del mismo periodo del año anterior.

Con información de El Informador https://www.informador.mx/Caen-citas-en-SAT-crean-redes-de-apoyo-l202012070001.html

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