Designan a Armando Ocampo Zambrano, quien ya había estado a cargo del despacho de la Procuraduría desde abril pasado La Comisión Permanente del Congreso avaló el nombramiento de Armando Ocampo Zambrano como titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), después de que fuera eliminado en el proceso de elección de consejeros del INE. El nombramiento de Ocampo Zambrano fue propuesto en la terna presentada por el Ejecutivo federal, lo que llevó al PAN a acusar que su designación fue promovida por el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Tras cuatro años sin titular, Ocampo Zambrano asumirá el cargo hasta 2027. Sin embargo, diputados y senadores de la oposición emitieron 13 votos a favor de Rosa Alejandra Bustosoria, la otra candidata propuesta por el Ejecutivo, mientras que Gilberto Camacho Botella no recibió votos. Previamente, Ocampo Zambrano ya había estado a cargo del despacho de la Prodecon, y desde abril pasado, fue designado como subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente en funciones, ante la ausencia formal de titular. Antes de asumir este nuevo puesto, Ocampo Zambrano se desempeñaba como subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde asesoraba, representaba y defendía la constitucionalidad de normas fiscales y presupuestales. Ahora, su función será defender los intereses de los contribuyentes, lo que ha generado críticas por parte del diputado panista Román Cifuentes, quien acusó que el nombramiento es producto del amiguismo y de la recomendación de Adán Augusto López, a quien señaló de estar más enfocado en la campaña que en el proceso de selección.