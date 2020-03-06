El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la idea de que su gobierno planee una reforma fiscal. En su conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su ...

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la idea de que su gobierno planee una reforma fiscal. En su conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no está trabajando en una reforma fiscal. También añadió que seguirá su compromiso de campaña de no aumentar los impuestos actuales.

No hay en puerta un proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal. No van a ver gasolinazos y no va a aumentar el precio de otros energéticos, no hay ningún proyecto de reforma.

El único problema con esto es que el 20 de febrero, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que efectivamente el gobierno federal estaba trabajando en una reforma. En ese momento, el funcionario dijo la reforma no incluía un aumento de impuestos. En cambio, se enfocaría en en ampliar la base de contribuyentes. También buscarían cambiar la estructura de algunos impuestos para hacerlos más equitativos. Así que parece que estamos ante un caso más de "otros datos" de AMLO.

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