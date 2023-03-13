La Procuraduría también ofrecerá talleres, podcast y tutoriales para que los contribuyentes puedan presentar su declaración anual Llegó la temporada de presentar las declaraciones anuales de impuestos: en marzo para personas morales y en abril para personas físicas. A pesar de los esfuerzos del SAT para simplificar el proceso, muchos contribuyentes aún tienen dudas y miedo al presentar sus declaraciones. Pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece asesoramiento gratuito para facilitar la presentación de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas de la Prodecon en todo el país, así como a sus oficinas centrales en la Ciudad de México, donde podrán presentar su declaración anual con la asesoría gratuita del personal de la Prodecon. Además, a través del programa "Declara Fácil y a Tiempo. Declaración Anual - Personas físicas 2022", la Prodecon ofrecerá una amplia gama de recursos, como webinars, videos, tutoriales, podcast y talleres prácticos, para ayudar a los contribuyentes a cumplir con esta obligación sin dificultades. (Imagen: El Contribuyente) El programa se divide en tres etapas: "Prepárate", "Declara" y "Recibe tu devolución", esta última aplicable en caso de resultar un saldo a favor. Se espera que más de 70 mil personas reciban orientación por parte de la Procuraduría para presentar correctamente su declaración anual. La Prodecon informó que aunque la fecha límite de presentación es el 30 de abril de 2023, los contribuyentes podrán presentar su declaración hasta el 2 de mayo del mismo año debido a que el 30 de abril es día inhábil. Además, en caso de resultar un saldo a favor, los contribuyentes también podrán presentar la solicitud correspondiente en las oficinas de Prodecon. ¡No pierdas esta oportunidad de cumplir fácilmente con tus obligaciones fiscales!