El Presidente López Obrador expresó a la Ministra Piña su preocupación por retrasos en casos fiscales, que podrían generar a Elektra responsabilidades de hasta 35 mil millones de pesos La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su presidenta, la Ministra Norma Piña, admitió a trámite un recurso de Grupo Elektra, compañía de Ricardo Salinas Pliego, para impugnar un crédito fiscal que asciende a 18,455 millones de pesos originado en 2013. Este recurso es notable no solo por su magnitud económica sino también por las cuestiones de inconstitucionalidad que plantea, las cuales serán evaluadas por la Segunda Sala bajo la supervisión del Ministro Alberto Pérez Dayán. Esta acción se inscribe en un contexto más amplio de litigios fiscales, incluyendo otro recurso recientemente admitido de Elektra por 1,431 millones de pesos, supervisado por la Ministra Yasmín Esquivel. La admisión de estos casos surge poco después de una comunicación del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ministra Piña, en la cual expresaba preocupaciones sobre demoras en el procesamiento de casos fiscales relevantes que, según estima el gobierno, podrían acumular responsabilidades por hasta 35 mil millones de pesos para Elektra, incluyendo recargos y actualizaciones.

Grupo Elektra desafiante

Estos recursos, ahora admitidos por la SCJN, permiten a Elektra continuar desafiando los fallos adversos de instancias anteriores. Si los recursos hubieran sido desestimados por Piña, la empresa habría tenido que saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de inmediato. Sin embargo, la admisión abre la posibilidad de un alargamiento en la resolución final, que se centrará en la constitucionalidad de las leyes aplicadas en los créditos fiscales, más que en los hechos subyacentes de los casos. La situación subraya la continua tensión entre grandes corporativos y la administración fiscal, destacando el papel crítico de la SCJN en la interpretación de leyes fiscales y su impacto en el entorno empresarial y fiscal de México.